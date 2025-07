ZIM vs SA: वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, ठोका दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान

ग्राहम डाउलिंग (न्यूजीलैंड) vs भारत - क्राइस्टचर्च, 1968

शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) vs दक्षिण अफ्रीका, जॉर्जटाउन, 2005

वियान मुल्डर (SA) vs जिम्बाब्वे - बुलवायो, 2025