न सचिन न कोहली इस भारतीय विकेटकीपर कप्तान के नाम पर किया ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम का स्टैंड, इसलिए दिया सम्मान

IND vs ENG 4th Test at Old Trafford: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। इस मैच से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर और वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी क्लाइव लॉयड के नाम स्टैंड का उद्घाटन किया गया। उन्हें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने नहीं, बल्कि लंकाशर काउंटी क्रिकेट ने सम्मानित किया है। इस मौके पर दोनों दिग्गज क्रिकेटर मौजूद रहे। अहम बात यह है कि फारुख इंजीनियर पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, जिनके नाम पर मैनचेस्टर में स्टैंड है।