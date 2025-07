शुभमन गिल ने सम्मान का ये मौका गंवा दिया..मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर कप्तान के फैसले से मोहम्मद कैफ नाखुश

IND vs ENG 4th Test at Old Trafford: एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जारी है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को सीरीज में बने रहने के लिए हरहाल में यह मुकाबला जीतना होगा। ऐसे में कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को मैनचेस्टर टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 में तीन महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़े।