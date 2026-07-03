IND vs ENG: तकनीकि खामी की वजह से जल्दी विकेट गंवा रहे हैं संजू सैमसन, इरफान पठान ने बताई उनकी गलती

इरफान पठान ने कहा, "जब आप गेंद को संजू सैमसन से दूर रखना चाहते हैं तो आप ऑफ स्टंप के बाहर लाइन रखना पसंद करेंगे। उनके बल्ले का फेस अक्सर बंद रहता है। जब वह ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो कई बार बल्ले का फेस खुल जाता है, जिसकी वजह से वह लगातार सस्ते में आउट हो रहे हैं। अगर संजू इस तकनीकी कमी को दूर कर लेते हैं तो वह फिर से बड़ी पारियां खेल सकते हैं।"