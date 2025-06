IND vs ENG: इंग्लैंड दौरे पर कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार

Who will replace Rohit Sharma: रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भारत के लिए इंग्‍लैंड दौरे पर सलामी बल्लेबाज की भूमिका कौन निभाएगा? हर भारतीय फैंस की नजर अब इसी पर है। हम आज आपको बताते जा रहे हैं वो तीन नाम जो रोहित शर्मा की जगह ओपन कर सकते हैं।

भारत•Jun 07, 2025 / 07:35 am• lokesh verma

Who will replace rohit sharma: भारतीय टेस्‍ट टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Who will replace Rohit Sharma on England Tour: रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सलामी बल्लेबाज की भूमिका कौन होगा? इस लिस्‍ट में तीन बड़े नाम हैं, जिन्‍हें यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। से पहले संन्यास का ऐलान कर दिया। इसमें सबसे ऊपर केएल राहुल का नाम है तो दूसरे नंबर पर अभिमन्‍यु ईश्‍वरन और तीसरे स्थान पर आईपीएल 2025 के पर्पल कैप धारक साई सुदर्शन हैं। आइये अब जानते हैं कि किसका दावा कितना मजबूत है।

केएल राहुल की मजबूत दावेदारी सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल की, जो कई मौकों पर भारतीय टेस्‍ट टीम के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने हाल में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक जड़कर इस दावे को और ज्यादा मजबूत किया है। केएल के टेस्ट करियर की बात करे तो उन्होंने अभी तक 58 मैचों की 101 पारियों में 33.58 के औसत से 3257 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 अर्धशतक और 8 शतक आए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रन है। अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू का इंतजार रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग के दूसरे बड़े दावेदार अभिमन्यु ईश्वरन हैं, जो फिलहाल इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के लिए खेल रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ने पिछले कुछ सत्रों में घरेलू स्तर पर ढेरों रन बनाकर इंडिया ए टीम में जगह बनाई है। बतौर सलामी बल्लेबाज उनके लाल गेंद के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। ईश्वर ने घरेलू क्रिकेट में हर सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है। उन्हें इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी चुना गया था, लेकिन अभी तक डेब्यू का मौका नहीं मिल सका है। यह भी पढ़ें केएल राहुल का जलवा, इंग्लैंड पहुंचते ही शतक ठोक अंग्रेजों की उड़ाई नींद साई सुदर्शन भी लाइन में अब बात करते हैं साई सुदर्शन की, जिन्होंने हाल ही खत्म हुए आईपीएल 2025 में बतौर ओपनर बल्‍ले से धूम मचाई है। साई सुदर्शन भारत के लिए अभी तक एक टी20 और तीन वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें टेस्‍ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। अब बात करते हैं साई सुदर्शन की, जिन्होंने हाल ही खत्म हुए आईपीएल 2025 में बतौर ओपनर बल्‍ले से धूम मचाई है। साई सुदर्शन भारत के लिए अभी तक एक टी20 और तीन वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें टेस्‍ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। सुदर्शन आईपीएल 2025 के 15 मैचों की 15 पारियों में 54.21 के औसत से 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब भी अपने नाम किया है। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज तमिलनाडु के लिए सभी फॉर्मेट में खेलता है। सलामी बल्लेबाज के रूप में 8 मैचों में 610 रन बनाकर, वह विजय हजारे 2022-23 के तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।