जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के पास आज इतिहास रचने का मौका, 1-1 विकेट चटकाते ही बना लेंगे ये रिकॉर्ड

India vs Pakistan: यूएई की मेजबानी में खेला जा रहा एशिया कप 2025 अब एक महत्‍वपूर्ण मोड़ पर जा पहुंचा है। आज 14 सितंबर को वह महामुकाबला खेला जाना है, जिसका भारत-पाकिस्‍तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। टूर्नामेंट में बड़ी जीत से आगाज करने वाली भारत और पाकिस्‍तान की टीम आज शाम 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगी। पाकिस्‍तान ने जहां अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की थी तो वहीं टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से शिकस्‍त दी थी। आज के मुकाबले में खासतौर पर सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह पर होंगी, जो भुवनेश्‍वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वहीं, अगर अर्शदीप सिंह को मौका मिलता है तो वह भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।