जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के पास आज इतिहास रचने का मौका, 1-1 विकेट चटकाते ही बना लेंगे ये रिकॉर्ड

India vs Pakistan: भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब उनका एक टी20 इंटरनेशन रिकॉर्ड खतरे में है, जिसे आज जसप्रीत बुमराह एक विकेट लेकर तोड़ सकते हैं। वहीं, अगर पाकिस्‍तान के खिलाफ आज अर्शदीप सिंह को मौका मिलता है तो वह एक विकेट लेते ही बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

India vs Pakistan
विकेट चटकाने के बाद जश्न मनाते हुए जसप्रीत बुमराह (Photo: IANS)

India vs Pakistan: यूएई की मेजबानी में खेला जा रहा एशिया कप 2025 अब एक महत्‍वपूर्ण मोड़ पर जा पहुंचा है। आज 14 सितंबर को वह महामुकाबला खेला जाना है, जिसका भारत-पाकिस्‍तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। टूर्नामेंट में बड़ी जीत से आगाज करने वाली भारत और पाकिस्‍तान की टीम आज शाम 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगी। पाकिस्‍तान ने जहां अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की थी तो वहीं टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से शिकस्‍त दी थी। आज के मुकाबले में खासतौर पर सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह पर होंगी, जो भुवनेश्‍वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वहीं, अगर अर्शदीप सिंह को मौका मिलता है तो वह भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

अर्शदीप सिंह हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पहले से ही अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। अगर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पाकिस्‍तान के खिलाफ उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो वह एक विकेट लेते ही इस फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे, क्‍योंकि उनके नाम फिलहाल 99 विकेट दर्ज हैं।

भुवी का रिकॉर्ड तोड़ने से एक विकेट दूर बुमराह

वहीं, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्‍होंने टी20 इंटरनेशन में अब तक 90 विकेट अपने नाम किए हैं और वह भुवनेश्‍वर कुमार के साथ संयुक्‍त रूप से इस फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं। आज बुमराह पाकिस्‍तान के खिलाफ एक विकेट हासिल करते ही भुवनेश्‍वर कुमार को पछाड़कर सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले भारत के चौथे गेंदबाज बन जाएंगे।

T20i में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह - 99 विकेट

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

हार्दिक पंड्या - 94 विकेट

भुवनेश्‍वर कुमार - 90 विकेट

जसप्रीत बुमराह - 90 विकेट

Hindi News / Sports / Cricket News / जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के पास आज इतिहास रचने का मौका, 1-1 विकेट चटकाते ही बना लेंगे ये रिकॉर्ड

