फाइनल से पहले पाकिस्तानी कोच की हिदायत, अपने खिलाड़ियों को बताया किससे रहना है दूर

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में भारत के हाथों दो मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हेड कोच माइक हेसन ने फाइनल मैच से पहले इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। हेसन मानते हैं कि भारत के खिलाफ खिताबी मैच ही असल मायने रखता है। भारत ने इस संस्करण में पाकिस्तान को करारी हार का भरपूर स्वाद चखाया है। 14 सितंबर को ग्रुप चरण मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।