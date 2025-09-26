Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

फाइनल से पहले पाकिस्तानी कोच की हिदायत, अपने खिलाड़ियों को बताया किससे रहना है दूर

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार साल 2018 में किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में 180 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

Salman Ali Agha and Mike Hesson
पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन, कप्तान सलमान अली आगा के साथ (Photo Credit- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में भारत के हाथों दो मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हेड कोच माइक हेसन ने फाइनल मैच से पहले इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। हेसन मानते हैं कि भारत के खिलाफ खिताबी मैच ही असल मायने रखता है। भारत ने इस संस्करण में पाकिस्तान को करारी हार का भरपूर स्वाद चखाया है। 14 सितंबर को ग्रुप चरण मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।

हालांकि, गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 11 रनों से जीत के साथ पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जिसके बाद हेड कोच अपने खिलाडियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, "हमें मालूम है कि हम भारत के खिलाफ 14 तारीख को खेले थे। हम 21 तारीख को भी खेले थे। लेकिन असल में, जो मैच मायने रखता है, वह फाइनल है। हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। जब जरूरत हो, हम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे।"

उन्होंने अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए कहा, खिलाड़ियों को मेरा संदेश सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का है। हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे। उच्च दबाव वाले में मुकाबलों में हमेशा जुनून हावी रहा है।

उन्होंने कहा, "यह हम पर निर्भर है कि हम इसका पूरा फायदा उठाएं। मुझे लगता है कि अब तक जितने भी मैच हुए, वे ट्रॉफी जीतने की स्थिति में पहुंचने की कोशिश के इर्द-गिर्द ही रहे हैं। हम हमेशा इसी बारे में बात करते रहे हैं।"

भारत ने एशिया कप 2025 में अब तक अपने सभी पांच मैच जीते हैं। वहीं, पाकिस्तानी टीम दो मुकाबले हार चुकी है। यह दोनों मैच उसने भारत के ही खिलाफ गंवाए हैं। खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया शुक्रवार को श्रीलंका के विरुद्ध अंतिम सुपर-4 मैच में उतरेगी, जहां भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार साल 2018 में किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में 180 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। अब 8 साल बाद भारत के पास बदला लेने का मौका होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

26 Sept 2025 03:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / फाइनल से पहले पाकिस्तानी कोच की हिदायत, अपने खिलाड़ियों को बताया किससे रहना है दूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.