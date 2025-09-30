हारिस रऊफ को लताड़, सलमान आगा की कप्तानी पर सवाल, पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

राशिद लतीफ ने कहा, "बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्कि भारत ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। पाकिस्तानी कप्तान दबाव बनाने में नाकाम रहे। जब भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 15 से 17 ओवरों के बीच विकेट ले लिए, तो पाकिस्तान मैच में वापसी नहीं कर सका। टीम इंडिया की परिस्थिति को संभालने की क्षमता बेहद प्रभावशाली थी। जब अबरार ने संजू सैमसन को आउट किया, तो मैच का रुख बदल सकता था, लेकिन फिर हारिस गेंदबाजी करने आए और 17 रन लुटा दिए। यह पाकिस्तान का एक गलत फैसला था।"