क्रिकेट

IND vs PAK: मिटा दिया पाकिस्तान का नाम! पंजाब किंग्स ने पोस्टर शेयर कर क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना है, जिसके लिए आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने ऐसा पोस्टर बनाया है, जिसने बवाल मचा दिया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2025

पंजाब किंग्स का पोस्टर वायरल
पंजाब किंग्स का पोस्टर (फोटो- Punjab Kings X)

Punjab Kings Viral Poster: एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को खेलेगी। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में मेजबान यूएई को बुरी तरह शिकस्त दी और धमाकेदार जीत के साथ अभियान का आगाज किया। अब भारतीय टीम 14 सितंबर, रविवार को रात 8 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना करने उतरेगी। इस मैच से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने एक पोस्टर शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दिया है।

पंजाब किंग्स ने जो पोस्टर शेयर की है, उसमें टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। पोस्टर के राइट साइड में BCCI का लोगो है और बनाम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न लोगो है और न ही कोई निशान। एडमिन ने पोस्टर के पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया है। जिसके बाद इस पोस्ट को लेकर काफी बवाल हो गया है। इसे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है।

Ind vs Pak T20 Asia Cup 2025 Shaheen Afridi

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई एक ही ग्रुप में हैं। भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलने के बाद 19 सितंबर को ओमान से भिड़ेगी। इसके बाद दोनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। सुपर 4 की टॉप की दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भिड़ी थीं, जहां पड़ोसियों को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम।

Published on:

11 Sept 2025 09:24 pm

IND vs PAK: मिटा दिया पाकिस्तान का नाम! पंजाब किंग्स ने पोस्टर शेयर कर क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी

