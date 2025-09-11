IND vs PAK: मिटा दिया पाकिस्तान का नाम! पंजाब किंग्स ने पोस्टर शेयर कर क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी

Punjab Kings Viral Poster: एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को खेलेगी। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में मेजबान यूएई को बुरी तरह शिकस्त दी और धमाकेदार जीत के साथ अभियान का आगाज किया। अब भारतीय टीम 14 सितंबर, रविवार को रात 8 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना करने उतरेगी। इस मैच से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने एक पोस्टर शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दिया है।