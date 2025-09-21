IND vs PAK: भारतीय खिलाड़ियों ने मैच में टपकाए चार कैच, पाकिस्तान को हावी होने का दिया मौका

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रविवार को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में भारत ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ओपनर साहिबज़ादा फरहान के शानदार अर्द्धशतक पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए।
पाकिस्तान की टीम ने भारत से मुकाबला जीतने के लिए टीम में दो बदलाव किए। उन्होंने हसन नवाज़ और ख़ुशदिल शाह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी। उनकी जगह हुसैन तलत और फहीम अशरफ को भारत के खिलाफ मौका दिया। इतना ही नहीं उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव करते हुए फखर जमान को ओपनिंग के लिए उतारा, लेकिन उनका यह प्रयोग विफल साबित हुआ।
टॉस हारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और फखर जमान बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पंड्या ने भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। उन्होंने फखर जमान को 15 रन पर पवेलियन भेजा। हालांकि इसके बाद भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने खराब फील्डिंग करते हुए 4 कैच टपकाए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का हावी होने के मौका दिया। हालाकि 10.3वें ओवर में सैम अयूब (21 रन), 13.1वें ओवर में हुसैन तलत (10 रन) और 14.1वें ओवर में मोहम्मद नवाज ( 21 रन पर रनआउट) को चलता कर पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया।
साहिबजादा फरहान भी शानदार अर्द्धशतक (58 रन, 45 गेंद, 5 चौके और 3 छक्के) ठोकने के बाद आउट हो गए। इसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर रन आउट हो गए, जबकि कप्तान सलमान आगा 17 रन और फहीम अशरफ 20 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 2 जबकि हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट चटकाए।