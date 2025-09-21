IND vs PAK: भारतीय खिलाड़ियों ने मैच में टपकाए चार कैच, पाकिस्तान को हावी होने का दिया मौका

टॉस हारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और फखर जमान बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पंड्या ने भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। उन्होंने फखर जमान को 15 रन पर पवेलियन भेजा। हालांकि इसके बाद भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने खराब फील्डिंग करते हुए 4 कैच टपकाए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का हावी होने के मौका दिया। हालाकि 10.3वें ओवर में सैम अयूब (21 रन), 13.1वें ओवर में हुसैन तलत (10 रन) और 14.1वें ओवर में मोहम्मद नवाज ( 21 रन पर रनआउट) को चलता कर पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया।