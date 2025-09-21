IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में ग्राउंड के बाहर भी घमासान, कराची किंग्स ने पोस्टर जारी कर मचाया बवाल

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ग्रुप मुकाबले के बाद सुपर-4 मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें 21 सितंबर 2025 को रात भारतीय समयानुसार 8 बजे एक बार फिर आमने-सामने होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी कराची किंग्स ने पोस्टर जारी कर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है।
दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी टीम कराची किंग्स ने 21 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 मैच में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस महामुकाबले को लेकर जारी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और दो अन्य खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम से जुड़े खिलाड़ी और लोगो नहीं है। कराची किंग्स का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है, जिसे खूब शेयर किया जा रहा है।
आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम पंजाब किंग्स ने भी 14 सितंबर 2025 को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप के ग्रुप मुकाबले से पहले भी कुछ ऐसा ही पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस पोस्टर में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल नजर आ रहे, लेकिन पाकिस्तान टीम और उससे संबंधित किसी भी चिन्ह का नामोनिशान नहीं था। पंजाब किंग्स के इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया।
भारत ने एशिया कप में अब तक आठ खिताब जीते हैं जबकि पाकिस्तान दो बार की चैंपियन रह चुकी है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 मैच में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान से उसे तीन मैच में शिकस्त झेलने को मिली है।
वहीं पिछले पांच मुकाबलों पर गौर करें तो भारत ने पाकिस्तान पर चार मैच में जीत दर्ज की है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय टीम की रणनीति पाकिस्तान पर भारी पड़ती है।
वहीं इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच तनाव चरम पर है। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हाथ नहीं मिलाए जाने और मैच रेफर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाए जाने की मांग अनसुनी किए जाने के बाद दोनों टीमों के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है।