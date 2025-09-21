IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में ग्राउंड के बाहर भी घमासान, कराची किंग्स ने पोस्टर जारी कर मचाया बवाल

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी टीम कराची किंग्स ने 21 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 मैच में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस महामुकाबले को लेकर जारी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और दो अन्य खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम से जुड़े खिलाड़ी और लोगो नहीं है। कराची किंग्स का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है, जिसे खूब शेयर किया जा रहा है।