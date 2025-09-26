Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद से किया कमाल..लेकिन बल्ले से अपने नाम दर्ज कराया 'शर्मनाक रिकॉर्ड'

Ind vs Pak, Asia Cup 2025: सईम अयूब T20 फॉर्मेट के एशिया कप में सर्वाधिक 4 बार 'शून्य' पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

Saim Ayub
सैम अयूब, पाकिस्तानी क्रिकेटर

Ind vs Pak, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाते हुए खिताब जीतने से इरादे से उतरेगी, जिससे पहले पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सैम अयूब अपने साथ एक 'शर्मनाक रिकॉर्ड' जोड़ चुके हैं।

सईम अयूब T20 फॉर्मेट के एशिया कप में सर्वाधिक 4 बार 'शून्य' पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में मशरफे मुर्तजा, किंचित शाह, कुसल मेंडिस और दासुन शनाका संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जो 3-3 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे हैं।

सैम अयूब ने अब तक पाकिस्तान की तरफ से 47 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 9वीं बार यह खिलाड़ी 'शून्य' पर आउट हुआ। पाकिस्तान की ओर से इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटने का अनचाहा रिकॉर्ड उमर अकमल के नाम है, जो 84 मुकाबलों में 10 बार शून्य पर आउट हुए।

सैम अयूब गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना खाता तक नहीं खोल सके। एशिया कप 2025 में ऐसा चौथी बार था, जब अयूब बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। सैम अयूब इस टूर्नामेंट में ओमान, भारत और यूएई के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में खाता नहीं खेल सके। यानी ग्रुप स्टेज में यह खिलाड़ी एक भी रन नहीं जुटा सका।

इसके बाद भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में सैम अयूब ने 21 रन की पारी खेली, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध 2 रन बनाए। फैंस को लगा था कि अयूब शायद अपनी फॉर्म में सुधार कर सकें, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वह फिर से खाता खोले बगैर आउट हो गए।

भले ही सैम अयूब इस टूर्नामेंट में बल्ले से अपना जलवा नहीं दिखा सके, लेकिन गेंद से उन्होंने चमक जरूर बिखेरी है। सईम अब तक 6 मुकाबलों में 17 ओवर गेंदबाजी करते हुए 102 रन देकर कुल 8 शिकार कर चुके हैं।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Published on:

26 Sept 2025 04:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद से किया कमाल..लेकिन बल्ले से अपने नाम दर्ज कराया ‘शर्मनाक रिकॉर्ड’

