Asia Cup 2025: पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद से किया कमाल..लेकिन बल्ले से अपने नाम दर्ज कराया ‘शर्मनाक रिकॉर्ड’

Ind vs Pak, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाते हुए खिताब जीतने से इरादे से उतरेगी, जिससे पहले पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सैम अयूब अपने साथ एक 'शर्मनाक रिकॉर्ड' जोड़ चुके हैं।