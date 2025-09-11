Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

अंडर 19 खिलाड़ी ने उठाई आवाज, कहा- नहीं होना चाहिए भारत-पाकिस्तान मैच

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें खेल रही हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2025

team india asia cup 2025
एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी (फोटो- BCCI)

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को होने वाला है। भारत में एक बड़ा वर्ग इस मैच के विरोध में है और नहीं चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले। भारत के अंडर 19 खिलाड़ी वारिस जमाल कुरैशी ने भी इस मैच को लेकर निराशा जताई है। वारिस जमाल कुरैशी ने कहा, "बीसीसीआई को भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में जिस तरह हमारी टीम ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया था, वैसा ही एशिया कप में भी होना चाहिए था।"

उन्होंने कहा, "कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए थे। इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार होना चाहिए था। यह मेरा निजी मत है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 तारीख को होने वाले मैच में हम पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में वैसा ही जवाब देंगे, जैसा पहलगाम में हुए हमले के बाद दिया था। हर बड़े इवेंट में हमारा रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रहा है। यहां भी हम जीतेंगे।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन ने किया था शानदार स्टंप, अंपायर ने दिया आउट, लेकिन बल्लेबाज नहीं लौटा पवेलियन
क्रिकेट
Sanju samnson Stumping withdraw appeal

खिताबी जीत का किया दावा

कुरैशी ने कहा कि भारतीय टीम बहुत मजबूत है। यूएई के खिलाफ हमने जिस तरह जीत दर्ज की, वह हमारी ताकत को दिखाता है। हम फाइनल में जाएंगे और खिताब जीतकर लौटेंगे।

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें खेल रही हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान मैच की स्वीकृति सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए दी है। सरकार के इस फैसले के विरोध हो रहा है। कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के साथ -साथ कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सरकार और बीसीसीआई के इस फैसले को गलत बताया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

11 Sept 2025 06:44 pm

Published on:

11 Sept 2025 06:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अंडर 19 खिलाड़ी ने उठाई आवाज, कहा- नहीं होना चाहिए भारत-पाकिस्तान मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.