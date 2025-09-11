अंडर 19 खिलाड़ी ने उठाई आवाज, कहा- नहीं होना चाहिए भारत-पाकिस्तान मैच

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें खेल रही हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान मैच की स्वीकृति सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए दी है। सरकार के इस फैसले के विरोध हो रहा है। कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के साथ -साथ कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सरकार और बीसीसीआई के इस फैसले को गलत बताया है।