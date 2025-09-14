Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया के खिलाफ उतरते ही सैम आयूब ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, हार्दिक की पहली गेंद पर हो गए ढेर

साल 2021 के बाद से दुबई में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत खराब रहा है। इसके बावजूद सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2025

IND vs PAK
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सैम आयूब के विकेट के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- BCCI)

एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। ग्रुप A के इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच की पहली आधिकारिक गेंद पर सैम आयूब आउट हो गए। आयूब पहले मुकाबले में भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। वह लगातार दूसरे मुकाबले में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए।

लगातार 2 गोल्डेन डक

पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर जब पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तभी क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना था कि पाकिस्तान ने दुबई की पिच पर अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। बता दें कि साल 2021 के बाद से दुबई में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत खराब रहा है। इसके बावजूद सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नजीता ये रहा कि टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए और रन के नाम पर 49 रन बोर्ड पर लगे थे।

ये भी पढ़ें

मैच छोड़ मैदान से बाहर चले गए खिलाड़ी, कप्तान ने सिखाया सबक, सदियों तक नहीं भूलेगा कोई
Patrika Special News
Lionel Messi

सैम अयूब लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक होकर पवेलियन लौटे। मैच की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 0 पर आउट किया। ओमान के खिलाफ भी आयूब पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद हारिस आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पिछले मैच के हीरो हारिस 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फखर जमान ने पारी संभालने की कोशिश की लेकिन 17 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने उन्हें चलता कर दिया। कप्तान सलमान आगा इस मैच में भी फ्लॉप रहे और 3 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले वह 0 पर आउट होने से बचे थे।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

14 Sept 2025 09:10 pm

Published on:

14 Sept 2025 09:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया के खिलाफ उतरते ही सैम आयूब ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, हार्दिक की पहली गेंद पर हो गए ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.