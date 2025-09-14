टीम इंडिया के खिलाफ उतरते ही सैम आयूब ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, हार्दिक की पहली गेंद पर हो गए ढेर

सैम अयूब लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक होकर पवेलियन लौटे। मैच की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 0 पर आउट किया। ओमान के खिलाफ भी आयूब पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद हारिस आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पिछले मैच के हीरो हारिस 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फखर जमान ने पारी संभालने की कोशिश की लेकिन 17 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने उन्हें चलता कर दिया। कप्तान सलमान आगा इस मैच में भी फ्लॉप रहे और 3 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले वह 0 पर आउट होने से बचे थे।