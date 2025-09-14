टीम इंडिया के खिलाफ उतरते ही सैम आयूब ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, हार्दिक की पहली गेंद पर हो गए ढेर

एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। ग्रुप A के इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच की पहली आधिकारिक गेंद पर सैम आयूब आउट हो गए। आयूब पहले मुकाबले में भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। वह लगातार दूसरे मुकाबले में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए।
पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर जब पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तभी क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना था कि पाकिस्तान ने दुबई की पिच पर अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। बता दें कि साल 2021 के बाद से दुबई में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत खराब रहा है। इसके बावजूद सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नजीता ये रहा कि टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए और रन के नाम पर 49 रन बोर्ड पर लगे थे।
सैम अयूब लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक होकर पवेलियन लौटे। मैच की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 0 पर आउट किया। ओमान के खिलाफ भी आयूब पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद हारिस आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पिछले मैच के हीरो हारिस 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फखर जमान ने पारी संभालने की कोशिश की लेकिन 17 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने उन्हें चलता कर दिया। कप्तान सलमान आगा इस मैच में भी फ्लॉप रहे और 3 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले वह 0 पर आउट होने से बचे थे।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।