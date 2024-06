IND vs PAK Weather Update: रद्द हुआ भारत-पाक का महामुकाबला तो क्या होगा बाबर आजम की टीम का हाल?

IND vs PAK T20 World Cup 2024 Weather Report: न्यूयॉर्क में बारिश की वजह से अब तक टॉस नहीं हो पाया है और मैदान को कवर कर दिया गया है। अगर बारिश जारी रही और मैच नहीं हो पाया तो जानें क्या होगा पाकिस्तान का हाल।

IND vs PAK Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के 19वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमों के बीच इस महामुकाबले में पूरी दुनिया की नजर है लेकिन बारिश (New York Weather Report) ने खेल में बाधा पहुंचा दी है और अब तक टॉस नहीं हो पाया है। मैदान पर कई जगह अभी भी कवर्स पड़े हैं। चलिए जानते हैं अगर भारत पाकिस्तान का यह मैच रद्द हो जाता है तो क्या होगा?