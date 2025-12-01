Ind vs SA: हाई स्कोरिंग मैच में भारत से सिर्फ 17 रन से हारने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, अपने नाम किए ये 7 बड़े रिकॉर्ड

Ind vs SA 1st ODI Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को 3 नवंबर को बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 17 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। प्रोटियाज टीम 15 के स्‍कोर पर शीर्ष तीन बल्‍लेबाजों को खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्‍मत नहीं हारी और अंत तक लड़ती रही। भले ही अफ्रीकी टीम भारत से पहला वनडे हार गई, लेकिन उसने इस हाई स्‍कोरिंग मुकाबले में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम बन गई है, वनडे इंटरनेशनल रन-चेज में अपने पहले तीन विकेट 15 रन से कम पर गंवाने के बाद 300 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले इस मामले में सबसे ज्‍यादा रन पाकिस्तान ने 2019 में हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ 6/3 से 297 रन बनाए थे। इसी तरह उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।