क्रिकेट

IND vs SA: 350 रन का लक्ष्य देने के बावजूद मुश्किल में थी टीम इंडिया, अचानक ऐसे पलटा मैच का रुख

India vs South Africa 1st ODI Highlights: रांची में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 350 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में मेहमान टीम 332 रन पर ढेर हो गई।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 30, 2025

IND vs SA Ranchi ODI

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रांची वनडे (फोटो-IANS)

IND vs SA 1st ODI 2025 Highlights: रविवार को रांची में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा-केएल राहुल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए। 350 रन के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन ऑलआउट हो गई।

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दी। हालांकि जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और 136 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 57 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। इन 3 छक्कों की मदद से वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा (352) छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट एक छोर पर डटे रहे। दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर सस्ते में आउट हो गए। विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर टीम को 250 के पार पहुंचाया। कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा और 135 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने मोर्चा संभाला और अपना अर्धशतक पूरा किया। रवींद्र जडेजा ने आखिरी ओवरों में तेजतर्रार 32 रन बनाए। इस तरह टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 350 रन का लक्ष्य रखा।

कुलदीप ने पलटा मैच का रुख

साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में रायन रिकेल्टन और क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया। कप्तान एडेन मार्करम भी कुछ खास नहीं कर सके। देखते ही देखते 130 रन पर साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद मार्को यानसन और मैथ्यू ब्रिज्ट्जे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम की उम्मीदें जगा दीं। एक समय जब लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच निकाल ले जाएंगे, तब कुलदीप ने एक के बाद एक दोनों को आउट कर टीम इंडिया की वापसी करा दी।

इसके बाद कॉर्बिन बॉश भारतीय गेंदबाजों से अकेले लड़ते रहे और अपना अर्धशतक पूरा किया। 47वें ओवर में नांद्रे बर्गर को आउट कर अर्शदीप सिंह ने मैच को रोमांचक बना दिया। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 18 रन की जरूरत थी। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बॉश का कैच लपककर मैच भारत की झोली में डाल दिया। बॉश ने 51 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली।

