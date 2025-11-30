IND vs SA: 350 रन का लक्ष्य देने के बावजूद मुश्किल में थी टीम इंडिया, अचानक ऐसे पलटा मैच का रुख

IND vs SA 1st ODI 2025 Highlights: रविवार को रांची में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा-केएल राहुल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए। 350 रन के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन ऑलआउट हो गई।