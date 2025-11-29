पहले वनडे से पहले रांची क्रिकेट स्टेडियम से 3 लोग गिरफ्तार, गैर-कानूनी तरीके से कर रहे थे ये काम

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गैंग के तौर पर काम करने की बात कबूल की। आरोपी टिकट काउंटर पर मजदूरों और हेल्परों को रिश्वत देकर टिकट खरीदते थे, जिन्हें वे बाद में प्रशंसकों को असली कीमत से दोगुने या तिगुने दाम पर बेचते थे। उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने विशाल चिक्की, जितेंद्र जायसवाल, अमित टोबो, संतोष कुमार, ऋतिक सिंह, मनीष कुमार और सुमित समेत 10 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बाकी आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।