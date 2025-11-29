Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

पहले वनडे से पहले रांची क्रिकेट स्टेडियम से 3 लोग गिरफ्तार, गैर-कानूनी तरीके से कर रहे थे ये काम

IND vs SA: रविवार को रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रविवार को दोपहर 1.30 बजे से वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेंगी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 29, 2025

Ind vs SA 1st ODI Pitch and Weather Report

रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

India vs South Africa ODI Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को रांची में खेला जाएगा। उससे पहले रांची के क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (JSCA International Stadium) में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को होने वाले वनडे क्रिकेट मैच से एक दिन पहले गैरकानूनी तरीके से 3 लोग मैच के टिकट बेच रहे थे।

मैच के एक दिन पहले शनिवार को धुर्वा पुलिस को स्टेडियम में टिकट को लेकर कालाबाजारी की सूचना मिली। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी की और आरोपियों को अलग-अलग कीमतों वाली 13 टिकटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अरविंद सिंह, प्रियांशु राज और सुधीर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 1200 रुपये, 1600 रुपये और 1700 रुपये कीमत की कुल 13 टिकटें जब्त की हैं।

10 लोगों पर FIR दर्ज

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गैंग के तौर पर काम करने की बात कबूल की। आरोपी टिकट काउंटर पर मजदूरों और हेल्परों को रिश्वत देकर टिकट खरीदते थे, जिन्हें वे बाद में प्रशंसकों को असली कीमत से दोगुने या तिगुने दाम पर बेचते थे। उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने विशाल चिक्की, जितेंद्र जायसवाल, अमित टोबो, संतोष कुमार, ऋतिक सिंह, मनीष कुमार और सुमित समेत 10 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बाकी आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला यहां रविवार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच के लिए दोपहर 1 बजे टॉस होगा। इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। यह मैच डीडी स्पोर्ट्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। क्रिकेट फैंस Patrika.com पर इस मैच से जुड़ी ताजा खबरें पढ़ सकते हैं।

29 Nov 2025 09:27 pm

Patrika Site Logo

