IND vs SA: विराट-गायकवाड़ के शतक के बाद राहुल ने मचाया तूफान, अर्धशतक ठोक टीम इंडिया को पहुंचाया 350 के पार

IND vs SA 2nd ODI Raipur: रायपुर के वीर नरायण क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे में टीम इंडिया से साउथ अफ्रीका के सामने 359 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ा, तो केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में 17 रन से जीत हासिल की थी और तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में मेजबान टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी।