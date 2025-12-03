IND vs SA: विराट-गायकवाड़ के शतक के बाद राहुल ने मचाया तूफान, अर्धशतक ठोक टीम इंडिया को पहुंचाया 350 के पार

विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ (फोटो- IANS)
IND vs SA 2nd ODI Raipur: रायपुर के वीर नरायण क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे में टीम इंडिया से साउथ अफ्रीका के सामने 359 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ा, तो केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में 17 रन से जीत हासिल की थी और तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में मेजबान टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी।
इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह वनडे में टीम इंडिया की लगातार 20वीं टॉस हार है। टीम इंडिया को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तेज तर्तार शुरुआत दी। हालांकि 5वें ओवर में 40 रन के स्कोर पर साझेदारी टूट गई और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ देर बाद यशस्वी जायसवाल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
यहां से टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी की। ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया। वह 83 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 105 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने भी 53वां शतक जड़ दिया और 93 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी।
कप्तान केएल राहुल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ छठे नंबर के लिए 69 रन की अटूट साझेदारी की। दोनों ने आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। केएल राहुल 43 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रवींद्र जडेजा ने 27 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी खेली। इस तरह भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए।
साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसन ने 10 ओवरों में 63 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि लुंगी एनगिडी और नांद्रे बर्गर ने 1-1 विकेट निकाला। इस सीरीज में बने रहने के लिए साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतना होगा और अगर टीम इंडिया यह मैच जीत लेती है तो वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी।
