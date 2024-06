IND vs SA Head To Head: T20 World Cup के इतिहास में भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड, जानें फाइनल में किसका पलड़ा भारी

IND vs SA Head To Head in T20 World Cup: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) से होगा। टीम इंडिया 2007 में खिताब जीत चुकी है तो साउथ अफ्रीका का यह सबसे बेस्ट प्रदर्शन हैं और पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अजेय रही हैं और अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचीं। सेमीफाइनल में भी दोनों टीमों ने अपने अपने मुकाबले एकतरफा अंदाज में जीते हैं। ऐसे में फाइनल मुकाबले से पहले किसी भी टीम को जीत का दावेदार नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह तय है कि फाइनल में दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है।