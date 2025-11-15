Patrika LogoSwitch to English

ऋषभ पंत ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, टेस्ट में यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में ऋषभ पंत ने दो छक्के लगाए। इसके साथ वह इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

Rishabh Pant

भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Photo Credit- IANS)

IND vs SA, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने दो छक्के लगाए। यह टेस्ट करियर में उनका 92वां छक्का था। इसके साथ उन्होंने टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने टेस्ट करियर में कुल 91 छक्के लगाए हैं। अब वह सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं।

टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के

ऋषभ पंत - 92
वीरेंद्र सहवाग - 91
रोहित शर्मा - 88
रवींद्र जडेजा - 80*
एमएस धोनी - 78

वैसे टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल सर्वाधिक छक्कों की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 136 छक्कों के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम (107), ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट (100), न्यूजीलैंड के टिम साउदी (98), वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (98) और जैक्स कैलिस (97) का नंबर आता है। टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत 7वें नंबर पर हैं।

ऋषभ पंत ने किया निराश

चोट से उबरने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ऋषभ पंत की वापसी निराशाजनक रही। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 27 रन बनाए। इस संक्षिप्त पारी के दौरान उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और 2 चौके और छक्के लगाए।

