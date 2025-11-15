ऋषभ पंत ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, टेस्ट में यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज

IND vs SA, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने दो छक्के लगाए। यह टेस्ट करियर में उनका 92वां छक्का था। इसके साथ उन्होंने टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने टेस्ट करियर में कुल 91 छक्के लगाए हैं। अब वह सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं।