Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA, Playing 11: क्या इस दिग्गज ऑलराउंडर की होगी भारतीय टीम में वापसी, फ़ाइनल में ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद भारत प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव कर सकता है। राधा यादव की जगह अनुभवी ऑलराउंडर स्नेह राणा को टीम में शामिल किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 02, 2025

MCC on Muneeba Ali Controversial Run Out

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज को आउट करने की खुशी मनाती भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Ind W Vs Sa W playing 11 team Prediction, Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में लंबे समय बाद ऐसा होगा जब कोई नई टीम चैंपियनशिप अपने नाम करेगी।

क्या स्नेह राणा को मिलेगा मौका?

दक्षिण अफ्रीका पहली बार वनडे विश्व कप का फाइनल खेल रहा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद भारत प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव कर सकता है। राधा यादव की जगह अनुभवी ऑलराउंडर स्नेह राणा को टीम में शामिल किया जा सकता है। राधा पिछले मैच में थोड़ी महंगी साबित हुई थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है। ऐसे में भारत शायद यह जोखिम न ले, हालांकि स्नेह की वापसी से बल्लेबाजी को अतिरिक्त गहराई जरूर मिल सकती है।

दक्षिण अफ्रीका भी करेगा प्लेइंग 11 में बदलाव

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन उनकी विस्फोटक सलामी बल्लेबाज तजमिन ब्रिट्स गुवाहाटी में कंधे की चोट से उबर चुकी हैं। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वे फाइनल में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। यदि वे खेलती हैं, तो टीम प्रबंधन को यह फैसला करना होगा कि क्या मसाबाता क्लास को अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में वापस लाया जाए। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी नौवें नंबर तक गई थी, इसलिए यदि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रही तो ऐनके बॉश या एनरी डर्कसन की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को शामिल करना रणनीतिक रूप से सही कदम हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी

दोनों टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 20 जीत हासिल की हैं। हालांकि विश्व कप में मुकाबला बराबरी का रहा है। वनडे विश्व कप के छह मुकाबलों में भारत के नाम तीन जीत हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने पिछले तीनों मैचों में भारत को हराया है। दक्षिण अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम है जिसे भारत 2017 से इस वैश्विक टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव / स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: लाउरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, ऐनके बॉश / मसाबाता क्लास, सुने लूस, मारिजन कप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), एनरी डर्कसन, क्लो ट्रायन, नादिन डि क्लार्क, आयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से दो साल में तीसरा वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेलेगा भारत, हर बार टीम इंडिया ने दी है पटखनी
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

02 Nov 2025 09:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA, Playing 11: क्या इस दिग्गज ऑलराउंडर की होगी भारतीय टीम में वापसी, फ़ाइनल में ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

केन विलियमसन के संन्यास के बाद इन 2 स्टार प्लेयर्स की न्यूजीलैंड में वापसी, विंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand announce T20i Squad
क्रिकेट

Womens World Cup 2025: क्या बेटियां खत्म करेंगी 14 साल लंबा इंतज़ार? वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक दशक से ज्यादा समय से तरस रहा भारत

India Women
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह के बाद आज जसप्रीत बुमराह के पास T20i में इतिहास रचने का मौका, हासिल कर सकते हैं ये बड़ी उपलब्धि

Jasprit Bumrah T20i Record
क्रिकेट

विश्व कप फाइनल से पहले मंदिरों में भारतीय खिलाड़ियों के परिजन, कोई सैकड़ों KM की यात्रा पर तो किसी ने की विशेष पूजा

Indian Women's Players Families on visit Temples
क्रिकेट

बाबर आजम की जोरदार वापसी, तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

Babar Azam
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.