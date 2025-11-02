IND vs SA, Playing 11: क्या इस दिग्गज ऑलराउंडर की होगी भारतीय टीम में वापसी, फ़ाइनल में ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करने की खुशी मनाती भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Ind W Vs Sa W playing 11 team Prediction, Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में लंबे समय बाद ऐसा होगा जब कोई नई टीम चैंपियनशिप अपने नाम करेगी।
दक्षिण अफ्रीका पहली बार वनडे विश्व कप का फाइनल खेल रहा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद भारत प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव कर सकता है। राधा यादव की जगह अनुभवी ऑलराउंडर स्नेह राणा को टीम में शामिल किया जा सकता है। राधा पिछले मैच में थोड़ी महंगी साबित हुई थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है। ऐसे में भारत शायद यह जोखिम न ले, हालांकि स्नेह की वापसी से बल्लेबाजी को अतिरिक्त गहराई जरूर मिल सकती है।
दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन उनकी विस्फोटक सलामी बल्लेबाज तजमिन ब्रिट्स गुवाहाटी में कंधे की चोट से उबर चुकी हैं। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वे फाइनल में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। यदि वे खेलती हैं, तो टीम प्रबंधन को यह फैसला करना होगा कि क्या मसाबाता क्लास को अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में वापस लाया जाए। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी नौवें नंबर तक गई थी, इसलिए यदि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रही तो ऐनके बॉश या एनरी डर्कसन की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को शामिल करना रणनीतिक रूप से सही कदम हो सकता है।
दोनों टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 20 जीत हासिल की हैं। हालांकि विश्व कप में मुकाबला बराबरी का रहा है। वनडे विश्व कप के छह मुकाबलों में भारत के नाम तीन जीत हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने पिछले तीनों मैचों में भारत को हराया है। दक्षिण अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम है जिसे भारत 2017 से इस वैश्विक टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया है।
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव / स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह।
दक्षिण अफ्रीका: लाउरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, ऐनके बॉश / मसाबाता क्लास, सुने लूस, मारिजन कप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), एनरी डर्कसन, क्लो ट्रायन, नादिन डि क्लार्क, आयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा।
Women's World Cup 2025