काम अभी पूरा नहीं हुआ है.. भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के कोच का बड़ा बयान

कोलकाता में जीत के बाद साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड की निगाहें अब गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट पर हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 17, 2025

South Africa

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता में भारत पर 30 रन की जीत के बाद साउथ अफ्रीका की निगाहें 22 नवंबर से गुवाहाटी में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच पर टिक गई हैं। इस निर्णायक मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड ने कहा कि भारत आकर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना और कुछ ऐसा करना जो हमने 15 सालों से नहीं कर पाए थे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में हमने एक टेस्ट मैच जीता। अब हमने भारत में भी एक टेस्ट जीता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। किसी देश में आप सिर्फ टेस्ट मैच जीतने नहीं आते, बल्कि आप सीरीज जीतना चाहते हैं।

साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा, इस टीम पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वे एक एकजुट होकर खेलते हैं। यह हमारी मानसिकता और आगे चलकर हमारे लिए भी अद्भुत होगा।'' हालांकि इस दौरान उन्होंने माना कि हमारे पास वह क्षमता नहीं है जो कई टीमों के पास है। इसके बावजूद हमारी जो कमी है, उसे हम एक यूनिट के रूप में खेलने की अपनी क्षमता से पूरा कर लेते हैं। हम कभी हार नहीं मानते।

भारतीय टीम 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने में रही थी विफल

आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 30 रन से हराया था। इस मुकाबले में मेहमान टीम पहली पारी में 159 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त बनाई थी। इसके बाद टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) की अर्धशतकीय पारी की मदद से साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 93 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।

बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं..भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रणनीति पर उठाए सवाल
क्रिकेट
IND VS SA

