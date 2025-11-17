काम अभी पूरा नहीं हुआ है.. भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के कोच का बड़ा बयान

आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 30 रन से हराया था। इस मुकाबले में मेहमान टीम पहली पारी में 159 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त बनाई थी। इसके बाद टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) की अर्धशतकीय पारी की मदद से साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 93 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।