विराट और रोहित की टेस्ट टीम में होगी वापसी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज की सच्चाई

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli: साउथ अफ्रीका की टीम इस समय भारत दौरे पर है और टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद वनडे में टीम इंडिया के सामने चुनौती पेश कर रही है। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई। रांची वनडे में दोनों बल्लेबाजों ने गदर मचाया और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में भारतीय टीम सिर्फ एक बार 200 के आंकड़े को पार कर पाई थी। अनलिमिटेड ओवर होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए। लेकिन जैसे ही लिमिटेड ओवर का क्रिकेट शुरू हुआ और रोहित–विराट की टीम में वापसी हुई, टीम इंडिया ने रनों का अंबार लगा दिया।
रांची वनडे में विराट कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी, जबकि रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे। इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की टेस्ट टीम में वापसी हो। बता दें कि दोनों दिग्गजों ने आईपीएल 2025 के दौरान टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है, वह सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि गौतम गंभीर ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही उन्होंने इसको लेकर कोई पोस्ट की है।
रोहित शर्मा ने साल 2013 में टेस्ट डेब्यू किया था। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए वह जूझते रहे। साल 2019 में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद ऐसा लगा जैसे टेस्ट में एक नए खिलाड़ी का जन्म हुआ हो। पोजिशन बदलते ही रोहित शर्मा ने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ खराब करनी शुरू कर दी। 2021 और 2023 में उन्होंने भारतीय टीम को WTC के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा रनों के लिए जूझने लगे।
2024-25 में बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। रोहित ने 67 टेस्ट की 116 पारियों में 4,301 रन बनाए। टेस्ट में रोहित शर्मा के नाम 12 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं। विराट कोहली के आंकड़े तो रोहित शर्मा से भी दमदार हैं। कोहली ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया और 2025 तक 123 मैच खेले। 210 पारियों में कोहली के नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने 7 दोहरे शतक भी जड़े हैं। कोहली ने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए।
