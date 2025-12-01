विराट और रोहित की टेस्ट टीम में होगी वापसी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज की सच्चाई

Rohit Sharma and Virat Kohli: साउथ अफ्रीका की टीम इस समय भारत दौरे पर है और टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद वनडे में टीम इंडिया के सामने चुनौती पेश कर रही है। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई। रांची वनडे में दोनों बल्लेबाजों ने गदर मचाया और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में भारतीय टीम सिर्फ एक बार 200 के आंकड़े को पार कर पाई थी। अनलिमिटेड ओवर होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए। लेकिन जैसे ही लिमिटेड ओवर का क्रिकेट शुरू हुआ और रोहित–विराट की टीम में वापसी हुई, टीम इंडिया ने रनों का अंबार लगा दिया।