टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं है ठीक? रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली की वीडियो वायरल

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा।

Vivek Kumar Singh

Dec 01, 2025

Virat Kohli Viral Video

Virat Kohli Viral Video: टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद वनडे सीरीज में टीम इंडिया की शुरुआत जीत के साथ हुई। रांची में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 17 रन से हरा दिया। कोलकाता और गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल पिछले कुछ दिनों से निराशाजनक था। रांची वनडे में मिली जीत ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे की मुस्कान लौटा दी। हालांकि ड्रेसिंग रूम का माहौल अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब विराट कोहली के जीत के जश्न को नजरअंदाज करने वाला वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रांची में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 17 रन से जीत हासिल की। इस जीत के बाद इंडिया के खिलाड़ी होटल में जश्न मना रहे थे। वहां होटल का स्टाफ भी मौजूद था। कप्तान केएल राहुल केक काट रहे थे। उसी समय विराट कोहली वहीं से गुजरते हुए नजर आते हैं। टीम इंडिया के दूसरे साथी और कुछ फैंस कोहली को पुकारते भी हैं लेकिन वह जश्न में शामिल नहीं होते। कोहली ने सबको अनसुना कर दिया। इससे पहले रोहित शर्मा और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है।

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने विराट कोहली के शानदार शतक और रोहित–राहुल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की आधी टीम एक समय 130 रन पर पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद मैथ्यू ब्रिट्ज्के और मार्को यानसन ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच लगभग पलट दिया।

इसके बाद कुलदीप यादव ने एक के बाद एक दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की वापसी करा दी। हालांकि कॉर्बिन बॉश आखिरी ओवर तक भारतीय गेंदबाजों से लड़ते रहे। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को कैच देकर बॉश पवेलियन लौटे और टीम इंडिया जीत गई। कॉर्बिन बॉश ने 51 गेंद पर 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई। इस मुकाबले में विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

