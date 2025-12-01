टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं है ठीक? रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली की वीडियो वायरल

Virat Kohli Viral Video: टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद वनडे सीरीज में टीम इंडिया की शुरुआत जीत के साथ हुई। रांची में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 17 रन से हरा दिया। कोलकाता और गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल पिछले कुछ दिनों से निराशाजनक था। रांची वनडे में मिली जीत ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे की मुस्कान लौटा दी। हालांकि ड्रेसिंग रूम का माहौल अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब विराट कोहली के जीत के जश्न को नजरअंदाज करने वाला वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है।