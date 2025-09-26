IND vs SL, Asia Cup 2025: फिर गरजा अभिषेक का बल्ला, फिर फेल हुए गिल और सूर्या, फाइनल से पहले बढ़ी टेंशन

Ind vs SL, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले भारत ने अपना आखिरी सुपर-4 मुकाबला शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य दिया। इस मैच में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की बदलौत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट एक और तूफानी अर्द्धशतक ठोका। अभिषेक ने 31 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के संग 61 रन बनाकर आउट हुए। वहीं तिलक वर्मा 49 रन और अक्षर पटेल 21 रन बनाकर नॉटआउट रहे।
श्रीलंका ने एशिया कप के आखिरी 4 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीता और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। भारत की तरफ से बतौर ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल ने एक बार फिर निराश किया और महज 4 रन बनाकर चलते बने। इससे पहले हुए मैच में शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ 29 रन बनाए थे।
शुभमन गिल के बाद बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (12 रन) भी जल्द चलते बने, लेकिन एक छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रहार जारी रखा और तिलक वर्मा ने उनका साथ बखूबी निभाया। हालाकि अभिषेक शर्मा अर्द्धशतक ठोकने के बाद चलते बने। इसके बाद तिलक वर्मा और विकेट-कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 15.2 ओवर में टीम के स्कोर को 158 रन तक पहुंचाया। लेकिन संजू सैमसन 23 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए।
क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज हार्दिक पंड्या भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने मिलकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन तक पहुंचाया। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल नॉटआउट रहे। श्रीलंका की तरफ से महीश तीक्षणा, चमीरा, हसरंगा, शनाका और असलंका ने 1-1 सफलताएं अर्जित की।