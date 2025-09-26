IND vs SL, Asia Cup 2025: फिर गरजा अभिषेक का बल्ला, फिर फेल हुए गिल और सूर्या, फाइनल से पहले बढ़ी टेंशन

Ind vs SL, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले भारत ने अपना आखिरी सुपर-4 मुकाबला शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य दिया। इस मैच में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की बदलौत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट एक और तूफानी अर्द्धशतक ठोका। अभिषेक ने 31 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के संग 61 रन बनाकर आउट हुए। वहीं तिलक वर्मा 49 रन और अक्षर पटेल 21 रन बनाकर नॉटआउट रहे।