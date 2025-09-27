IND vs SL: दुर्भाग्य से हम… आखिरी मैच में भारत को कांटे टक्कर देकर हारने के बाद छलका श्रीलंकाई कप्तान का दर्द

India vs Sri Lanka Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी सुपर-4 मैच का परिणाम सुपर ओवर के माध्यम से आया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर ओवर में श्रीलंका सिर्फ दो रन ही बना सकी। कुसाल परेरा और शनाका ने अपना विकेट बिना खाता खोले गंवाया। कामिंडु मेंडिस 1 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से सुपर ओवर अर्शदीप ने डाला। जीत के लिए जरूरी 3 रन सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर बनाकर टीम को जीत दिला दी। श्रीलंका के लिए सुपर ओवर लेकर वानिंदु हसरंगा लेकर आए थे। हालांकि इससे पहले श्रीलंका ने भारत के 202 रन के विशाल लक्ष्‍य की बराबरी करते हुए कड़ी टक्‍कर दी थी। टूर्नामेंट से खाली हाथ लौटने का दर्द डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कप्‍तान चरिथ असलंका के चेहरे पर साफ नजर आया।