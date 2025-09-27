IND vs SL: 1 गेंद में सूर्या ने टीम इंडिया को जिता दिया सुपर ओवर, लेकिन रनआउट ने शुरू किया नया विवाद

टीम इंडिया द्वारा दिए गए 203 रन के लक्ष्य के जवाब में जब श्रीलंका ने 202 रन बना दिए और 20 ओवर खत्म हो गए तो मैच टाई हो गया। इससे बाद श्रीलंका दोबारा बैटिंग करने उतरी। अर्शदीप सिंह के ओवर की चौथी गेंद पर दासुन शनाका रन आउट हो गए लेकिन अर्शदीप ने अपील कर दी, जिसकी वजह से वह गेंद डेड मानी गई और रनआउट रद्द कर दिया गया। हालांकि अर्शदीप की अपील से पहले शनाका आउट हो चुके थे लेकिन फिर भी अंपायर ने थर्ड अंपायर से कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू मांगा, जिसमें शनाका नॉटआउट रहे।