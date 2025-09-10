IND vs UAE: टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन, एशिया कप के पहले मुकाबले में 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच

IND vs UAE Asia Cup 2025 Highlights: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया है। पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने 5 ओवर के भीतर ही 9 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान यूएई ने 13.1 ओवर में 57 रन बनाए। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। 58 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में हासिल कर लिया। 16 गेंदों में 30 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आउट हुए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 और शुभमन गिल 9 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे।