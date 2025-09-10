Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs UAE: टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन, एशिया कप के पहले मुकाबले में 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच

IND vs UAE Highlights: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान यूएई को 9 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने 58 रन के लक्ष्य को 4.3 ओवर में हासिल कर लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

IND vs UAE Highlights
भारत ने यूएई को हराया (फोटो- BCCI)

IND vs UAE Asia Cup 2025 Highlights: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया है। पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने 5 ओवर के भीतर ही 9 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान यूएई ने 13.1 ओवर में 57 रन बनाए। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। 58 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में हासिल कर लिया। 16 गेंदों में 30 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आउट हुए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 और शुभमन गिल 9 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे।

कुलदीप यादव ने ढाया कहर

इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने शानदार शुरुआत दिलाई और अलीशान शराफू को बोल्ड कर पवेलियन भेजा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने मोहम्मद जोहैब को आउट कर मेजबान टीम को दूसरा झटका दिया। अभी यूएई ने झटकों से उबर पाती, तब तक कुलदीप यादव ने फिरकी की जाल में विरोधी बल्लेबाजों को फंसाना शुरू किया और 50 रन तक यूएई के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया।

ये भी पढ़ें

50 रन पर 5 विकेट और 57 रन पर ढेर, भारतीय गेंदबाजों के आगे UAE हुई नतमस्तक, टीम इंडिया के सामने 58 का लक्ष्य
क्रिकेट
Kuldeep Yadav

कुलदीप यादव ने सबसे पहले राहुल चोपड़ा को आउट किया। इसके बाद यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम और हर्षित कौशिक को आउट किया। इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया की यूएई का कोई भी बल्लेबाज 2 रन से आगे नहीं बढ़ सका। आसिफ खान को शिवम दुबे ने 2 रन पर चलता किया तो ध्रुव परासर और जुनैद सिद्दकी को दुबे ने आउट कर 3 विकेट चटकाए। 13.1 ओवर में यूएई की पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए तो शिवम दुबे ने 3 विकेट चटकाए।

58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदा शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की और चौथे ओवर में अभिषेक 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्याकुमार यादव ने आते ही छक्का जड़ा और फिर गिल ने एक रन लेकर मैच जिता दिया। शुभमन 9 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। अब टीम इंडिया अपना अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

10 Sept 2025 10:17 pm

Published on:

10 Sept 2025 10:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs UAE: टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन, एशिया कप के पहले मुकाबले में 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.