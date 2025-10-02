IND vs WI, 1st Test: भारत के सामने असहाय नजर आई वेस्टइंडीज, सिराज-बुमराह के बाद केएल राहुल के अर्द्धशतक ने किया बेदम

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। पारी की शुरुआत में मोहम्मद सिराज साथी जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके। वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला।