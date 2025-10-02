IND vs WI, 1st Test: भारत के सामने असहाय नजर आई वेस्टइंडीज, सिराज-बुमराह के बाद केएल राहुल के अर्द्धशतक ने किया बेदम

केएल राहुल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
IND vs WI 1st Test at Ahmedabad, Day 1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल (नाबाद 53 रन) और शुभमन गिल (नाबाद 18 रन) क्रीज पर मौजूद हैं।
भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक बार फिर मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। जायसवाल 54 गेंद पर 36 रन बनाकर जायडेन सील्स का शिकार बने। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए।
केएल राहुल ने एक बार फिर संयम से भरपूर 53 रन की पारी खेली है। वह क्रीज पर मौजूद हैं। 114 गेंद की अपनी पारी में वह 6 चौके लगा चुके हैं। उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हुई है। दूसरे दिन भारत को वेस्टइंडीज पर बड़ी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर होगी।
इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेट दिया। वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए।
भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। पारी की शुरुआत में मोहम्मद सिराज साथी जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके। वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला।
