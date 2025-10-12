IND vs WI: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे, BCCI ने उनकी चोट पर यह दिया अपडेट

दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपका, जिसके चलते वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। (Photo Credit - @X)
IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन रविवार को भारत के लेफ्ट हैंडेड बैटर बी साई सुदर्शन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उन्हें एहतियातन फील्ड पर नहीं भेजा गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए है।
दूसरे दिन मेहमान टीम की पहली पारी के 8वें ओवर में रवींद्र जड़ेजा की दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का तेज कैच लेते समय सुदर्शन के हाथ में चोट लग गई थी। इसके चलते बी साई सुदर्शन को अपने हाथ का इलाज कराने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा और दूसरे दिन के बाकी खेल में उन्होंने क्षेत्ररक्षण नहीं किया। स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी संभाली थी।
अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तीसरे दिन के खेले के दौरान साई सुदर्शन की चोट को लेकर अपडेट दिया है। बोर्ड की ओर से बयान में कहा गया है कि साई सुदर्शन को दूसरे दिन एक कैच लेने के प्रयास में चोट लगी थी। एहतियात के तौर पर वह आज मैदान पर नहीं उतरे हैं। चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।
यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों और बी साई सुदर्शन के उम्दा अर्द्धशतक से भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी। यशस्वी जायसवाल ने जहां 175 रन बनाए, वहीं कप्तान शुभमन गिल नाबाद 129 की पारी खेली। बी साई सुदर्शन ने 165 गेंद में 87 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे।
इनके अलावा भारत की पहली पारी में केएल राहुल ने 38 रन, नितीश कुमार रेड्डी ने 43 रन और विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 44 रन का योगदान दिया था।
