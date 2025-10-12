IND vs WI: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे, BCCI ने उनकी चोट पर यह दिया अपडेट

दूसरे दिन मेहमान टीम की पहली पारी के 8वें ओवर में रवींद्र जड़ेजा की दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का तेज कैच लेते समय सुदर्शन के हाथ में चोट लग गई थी। इसके चलते बी साई सुदर्शन को अपने हाथ का इलाज कराने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा और दूसरे दिन के बाकी खेल में उन्होंने क्षेत्ररक्षण नहीं किया। स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी संभाली थी।