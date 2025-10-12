Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे, BCCI ने उनकी चोट पर यह दिया अपडेट

IND vs WI: चोट के चलते भारतीय क्रिकेटर बी साई सुदर्शन दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन मैदान पर फील्डिंग के लिए नहीं उतरे।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

Sai Sudharsan and John Campbell

दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपका, जिसके चलते वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। (Photo Credit - @X)

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन रविवार को भारत के लेफ्ट हैंडेड बैटर बी साई सुदर्शन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उन्हें एहतियातन फील्ड पर नहीं भेजा गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए है।

कैसे चोटिल हुए सुदर्शन

दूसरे दिन मेहमान टीम की पहली पारी के 8वें ओवर में रवींद्र जड़ेजा की दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का तेज कैच लेते समय सुदर्शन के हाथ में चोट लग गई थी। इसके चलते बी साई सुदर्शन को अपने हाथ का इलाज कराने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा और दूसरे दिन के बाकी खेल में उन्होंने क्षेत्ररक्षण नहीं किया। स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी संभाली थी।

अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तीसरे दिन के खेले के दौरान साई सुदर्शन की चोट को लेकर अपडेट दिया है। बोर्ड की ओर से बयान में कहा गया है कि साई सुदर्शन को दूसरे दिन एक कैच लेने के प्रयास में चोट लगी थी। एहतियात के तौर पर वह आज मैदान पर नहीं उतरे हैं। चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।

सुदर्शन का उम्दा अर्द्धशतक

यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों और बी साई सुदर्शन के उम्दा अर्द्धशतक से भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी। यशस्वी जायसवाल ने जहां 175 रन बनाए, वहीं कप्तान शुभमन गिल नाबाद 129 की पारी खेली। बी साई सुदर्शन ने 165 गेंद में 87 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे।

इनके अलावा भारत की पहली पारी में केएल राहुल ने 38 रन, नितीश कुमार रेड्डी ने 43 रन और विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 44 रन का योगदान दिया था।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका, सबसे खतरनाक खिलाड़ी ही हुआ बाहर
क्रिकेट
Rahmat Shah Injury

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Published on:

12 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे, BCCI ने उनकी चोट पर यह दिया अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 के ऑक्‍शन से पहले SRH इन प्‍लेयर्स को कर सकती है रिलीज, लिस्‍ट में शमी और किशन जैसे बड़े नाम

SRH release Players Prediction
क्रिकेट

कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला दशकों पुराना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Kuldeep Yadav Most Five Fers Record
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे से ड्रॉप होने के बाद इस दिग्गज ने तोड़ी चुप्पी, कहा – अब भी 2027 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद

क्रिकेट

कुलदीप यादव के पंजे में फंसी वेस्टइंडीज 248 रन पर ढेर, भारत ने दिया फॉलोऑन, क्लीन स्वीप की राह पर टीम इंडिया

IND vs WI 2nd Test Highlights
क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल के पास पहुंचा दिग्गज, बोला- वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.