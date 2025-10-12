Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI, 2nd Test: कैंपबेल और होप ने दिखाया जुझारूपन, पारी की हार टालने के लिए वेस्टइंडीज को 97 रन की दरकार

IND vs WI, 2nd Test: भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

IND vs WI

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

IND vs WI, 2nd Test: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है।

पहली पारी में बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में संघर्ष का माद्दा दिखाया है और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया है। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी की तरह ही सस्ते में सिमट जाएगी। लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप ने अर्द्धशतकीय पारियों से टीम की जुझारू क्षमता दिखाई। दोनों अब तक 138 रन की साझेदारी कर चुके हैं।

जॉन कैंपबेल 145 गेंद पर 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, शाई होप 103 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर खेल रहे हैं। चौथे दिन जब मैच शुरू होगा, तो इन दोनों का पहला लक्ष्य पारी की हार टालना होगा। बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रन की लीड मिली थी। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5, रवींद्र जडेजा ने 3, और बुमराह और सिराज ने 1-1 विकेट लिए।

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए थे। वहीं शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली थी। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे।

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

12 Oct 2025 06:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI, 2nd Test: कैंपबेल और होप ने दिखाया जुझारूपन, पारी की हार टालने के लिए वेस्टइंडीज को 97 रन की दरकार

