IND vs WI, 2nd Test: कैंपबेल और होप ने दिखाया जुझारूपन, पारी की हार टालने के लिए वेस्टइंडीज को 97 रन की दरकार

पहली पारी में बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में संघर्ष का माद्दा दिखाया है और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया है। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी की तरह ही सस्ते में सिमट जाएगी। लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप ने अर्द्धशतकीय पारियों से टीम की जुझारू क्षमता दिखाई। दोनों अब तक 138 रन की साझेदारी कर चुके हैं।