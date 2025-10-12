स्मृति मंधाना ने स्टेफ़नी टेलर का तोड़ा रिकॉर्ड, महिला क्रिकेट में ऐसा करने वाली बनी पहली बल्लेबाज

Smriti Mandhana: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां मुकाबला रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने कमाल का प्रदर्शन किया और 66 गेंद में 9 चौके और 3 छक्के संग शानदार 80 रन बनाए। इस पारी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वनडे फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाली पहली महिला बनने के बाद अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली क्रिकेटर भी बन गई हैं। मंधाना ने 5000 रन के आंकड़े को महिला वनडे क्रिकेट में सिर्फ 112 इनिंग में हासिल किया।