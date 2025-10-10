Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI, 2nd Test: डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी जायसवाल, पहले दिन भारत का वेस्टइंडीज पर दबदबा

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल आकर्षण का केंद्र रहे। वह 173 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी डटे हुए हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2025

Yashasvi Jaiswal

यशस्वी जायसवाल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

IND vs WI, 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 173 और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। भारत के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। पहले विकेट के रूप में केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। 54 गेंद की अपनी पारी में राहुल ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ा और टीम मैनेजमेंट के किए भरोसे को सही साबित करते हुए 165 गेंद पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली। सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक लगाने से चूक गए, लेकिन जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए निभाई 193 रन की साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रहे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। जायसवाल शतक को बड़े शतक में बदलने के लिए जाने जाते हैं और इस टेस्ट में भी अपनी इस आदत को सही साबित कर चुके हैं। जायसवाल 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल हैं। गिल 68 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। गिल और जायसवाल के बीच 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। वेस्टइंडीज के लिए दिन के गिरे दोनों विकेट जोमेल वार्रिकन ने लिए हैं।

10 Oct 2025 05:44 pm

