IND vs WI, 2nd Test: डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी जायसवाल, पहले दिन भारत का वेस्टइंडीज पर दबदबा

यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रहे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। जायसवाल शतक को बड़े शतक में बदलने के लिए जाने जाते हैं और इस टेस्ट में भी अपनी इस आदत को सही साबित कर चुके हैं। जायसवाल 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल हैं। गिल 68 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। गिल और जायसवाल के बीच 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। वेस्टइंडीज के लिए दिन के गिरे दोनों विकेट जोमेल वार्रिकन ने लिए हैं।