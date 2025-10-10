संजू सैमसन को वनडे टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल, जमकर निकाली भड़ास

संजू सैमसन, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Mohammad Kaif on Sanju Samson: आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में विकेट-कीपर बल्लेबाज के तौर पर अनुभवी संजू सैमसन की जगह 24 वर्षीय ध्रुव जुरेल को तरजीह दिए जाने को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय चयन समिति को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, ध्रुव जुरेल ने भले ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय मध्यक्रम में उनकी जगह संजू सैमसन बेहतर विकल्प होते।
घरेलू सरजमीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल के शानदार शतक की तारीफ करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा, ''वेस्टइंडीज के खिलाफ ध्रुव जुरेल ने बेहतर प्रदर्शन किया और शानदार शतक ठोका। उन्होंने बहुत संयमित और व्यवस्थित ढंग से खेला। निश्चित तौर पर जुरेल भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य हैं। उनमें हर मैच में स्कोर करने की क्षमता है, लेकिन संजू सैमसन को टीम से बाहर किया जाना गलत निर्णय है, क्योंकि वह संभवतः 5वें और छठे नंबर पर खेलते हैं। इस क्रम पर ध्रुव जुरेल की जगह संजू सैमसन बेहतर साबित होते।
इस दौरान 44 वर्षीय मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन की स्पिन खेलने की क्षमता की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में मध्यक्रम में स्पिन के खिलाफ खेलने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। उस जगह पर एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है, जहां वह आसानी से स्पिनर्स पर छक्के लगा सके। एशिया कप में हम सबने उनकी क्षमता देखी है। अगर वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में होते तो एडम जाम्पा की गेंद पर छक्के जड़ते। वह आईपीएल में वह छक्के लगाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में भी वह 5 और 6 नंबर पर फिट होते।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, हम अभी मौजूदा फॉर्म पर फोकस करते हैं, जैसा कि हाल ही में ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं ऐसा करते हुए हम संजू सैमसन जैसे उन खिलाड़ियों को भूल जाते हैं, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और जिसके वह हकदार हैं।
भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 16 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 99.60 की स्ट्राइक रेट और 56.66 की औसत से कुल 510 रन बनाए हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 108 रन है। उन्होंने वनडे में एक शतक और तीन अर्द्धशतक लगाए हैं।
