संजू सैमसन को वनडे टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल, जमकर निकाली भड़ास

इस दौरान 44 वर्षीय मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन की स्पिन खेलने की क्षमता की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में मध्यक्रम में स्पिन के खिलाफ खेलने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। उस जगह पर एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है, जहां वह आसानी से स्पिनर्स पर छक्के लगा सके। एशिया कप में हम सबने उनकी क्षमता देखी है। अगर वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में होते तो एडम जाम्पा की गेंद पर छक्के जड़ते। वह आईपीएल में वह छक्के लगाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में भी वह 5 और 6 नंबर पर फिट होते।