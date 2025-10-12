Patrika LogoSwitch to English

IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुईं चोटिल

IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी 40 गेंदों में 32 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुई।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

Ellyse Perry

एलिसे पेरी, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के टीमें आमने-सामने हैं। प्रतिका रावल (75) और स्मृति मंधाना (80) के अर्द्धशतकों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 331 रन का लक्ष्य दिया। इस टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब ऑलराउंडर एलिसे पेरी चोट के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गई।

दरअसल, एलिसा हीली और फोबे लीचफील्ड के बीच 85 रन की शुरुआती साझेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक ठोस आधार तैयार किया। फोएबे के 39 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट होने के बाद एलिसे पेरी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरीं।

हालांकि, 40 गेंदों में 32 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 24वें ओवर में एलिसे पेरी को जांघ में परेशानी हुई। उन्होंने टीम फिजियो को बुलाया, लेकिन बाद में पेरी परेशानी की वजह से मैदान से बाहर चली गईं। ऐसा लग रहा था कि दाएं हाथ की बल्लेबाज दर्द से जूझ रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी हैमस्ट्रिंग को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। एलिसे पेरी की जगह बेथ मूनी क्रीज पर आईं, जिन्हें दीप्ति शर्मा ने चार रन पर आउट कर दिया।

एलिसे पेरी की परेशानी ने ऑस्ट्रेलिया की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी, खासकर उसकी हालिया चोट के इतिहास को देखते हुए। साल की शुरुआत में भारत में एक द्विपक्षीय सीरीज दौरान भी एलिसे पेरी पिंडली की समस्या के कारण रिटायर हर्ट हो गई थीं।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

12 Oct 2025 10:12 pm

Published on:

12 Oct 2025 10:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुईं चोटिल

