IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुईं चोटिल

हालांकि, 40 गेंदों में 32 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 24वें ओवर में एलिसे पेरी को जांघ में परेशानी हुई। उन्होंने टीम फिजियो को बुलाया, लेकिन बाद में पेरी परेशानी की वजह से मैदान से बाहर चली गईं। ऐसा लग रहा था कि दाएं हाथ की बल्लेबाज दर्द से जूझ रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी हैमस्ट्रिंग को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। एलिसे पेरी की जगह बेथ मूनी क्रीज पर आईं, जिन्हें दीप्ति शर्मा ने चार रन पर आउट कर दिया।