IND vs AUS, Women’s ODI World Cup: भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच बारिश से धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नवी मुंबई का मौसम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से यदि निर्धारित दिन (30 अक्टूबर) और रिजर्व-डे (31 अक्टूबर) को नहीं हो पाता है तो फाइनल में पहुंचने का फैसला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट टेबल के आधार पर होगा। यानी जिस भी टीम का पॉइंट्स अधिक होगा, वहीं फाइनल में पहुंचेगी। इस तरह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 13 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर है, जबकि भारत 6 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। ऐसे में बारिश होने पर भारत की उम्मीदें धुल जाएंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी।