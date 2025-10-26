IND vs AUS, Women’s ODI World Cup: भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच बारिश से धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नवी मुंबई का मौसम

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश बीच आईसीसी महिला विश्व कप मैच का आखिरी लीग मैच बारिश से धुल गया। (Photo Credit- IANS)
IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटील स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। दोनों टीमों की नजरें इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंचने की होगी। हालांकि बारिश की वजह से टूर्नामेंट के कई मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि यदि बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बारिश से धुल जाता है तो फाइनल में किस टीम की एंट्री होगी?
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अच्छी बात यह है कि इन महत्वपूर्ण मुकाबलों के लिए एक-एक रिजर्व डे रखा गया। यदि बारिश के चलते निर्धारित दिन मैच पूरा नहीं हो पाता है तो मुकाबला रिजर्व-डे खेला जाएगा।
आईसीस महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बीच दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटील स्पोर्ट्स एकेडमी में होना है। दुर्भाग्य से इस मैच के लिए बारिश का पूर्वानुमान है। एक्यूवेदर के मुताबिक, नवी मुंबई में गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल मैच में दोपहर में 69 फीसदी बारिश की संभावना है। इस दिन 3.8 मिमी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मुकाबला रिजर्व डे यानी 31 अक्टूबर को हो सकता है। रिजर्व डे के दिन भी बारिश का पूर्वानुमान है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से यदि निर्धारित दिन (30 अक्टूबर) और रिजर्व-डे (31 अक्टूबर) को नहीं हो पाता है तो फाइनल में पहुंचने का फैसला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट टेबल के आधार पर होगा। यानी जिस भी टीम का पॉइंट्स अधिक होगा, वहीं फाइनल में पहुंचेगी। इस तरह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 13 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर है, जबकि भारत 6 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। ऐसे में बारिश होने पर भारत की उम्मीदें धुल जाएंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी।
