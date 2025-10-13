Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच में हुई छक्कों की बारिश और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most sixes in a Womens World Cup Match: विशाखापत्तनम में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेले गए महिला विश्‍व कप के मैच दोनों टीमों की तरफ से खूब छक्के लगे। इस मुकाबले में इतने छक्‍के लगे कि महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में सबसे ज्‍यादा छक्कों का रिकॉर्ड बन गया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

Most sixes in a Womens World Cup Match

भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

Most sixes in a Womens World Cup Match: महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में रविवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एतिहासिक मुकाबला खेला गया। विश्‍व कप के इस 13वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 330 रन का विशाल स्‍कोर बोर्ड पर लगाया। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम ने भी जबरदस्‍त विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी की और महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। महिला वनडे विश्व कप के इतिहास को देखें तो तो इस मैच सबसे ज्‍यादा छक्कों के लिए याद किया जाएगा, क्‍योंकि इस मुकाबले में जितने छक्‍के लगे हैं, इससे पहले कभी इस मेगा इवेंट में नहीं लगे।

भारत की ओर से लगे कुल सात छक्‍के

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए थे। प्रतिका रावल ने अपनी 75 रन की पारी में 1 छक्का लगाया। वहीं, स्मृति मंधाना ने अपनी 80 रन की पारी में 3 छक्के लगाए। हरलीन देओल ने 1 और ऋचा घोष ने 2 छक्के लगाए। कुल मिलाकर भारतीय टीम की तरफ से कुल 7 छक्के लगे।

महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में लगे सबसे ज्‍यादा छक्‍के

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाते हुए दमदार जीत दर्ज की। ऑस्‍ट्रेलियन कप्तान एलिसा हिली ने अपनी 142 रन की पारी में 3 छक्के लगाए। फोएबे लिचफिल्ड, एल्सी पेरी, और एश्ले गार्डनर ने 1-1 छक्का लगाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 6 छक्के लगे। कुल मिलाकर मैच में 13 छक्के लगे। महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में लगे सर्वाधिक छक्कों का यह रिकॉर्ड है।

महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा चेज

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य हासिल कर महिला वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रचा। महिला वनडे क्रिकेट का यह सबसे बड़ा चेज है। पूर्व का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 का लक्ष्य हासिल किया था। 301 के जवाब में श्रीलंका ने 305 रन बनाए थे।

भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार

भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी हार है। पिछले मैच में हरमनप्रीत एंड कंपनी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय टीम का अगला मैच इंग्लैंड से है, जो टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

13 Oct 2025 07:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच में हुई छक्कों की बारिश और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

Virat Kohli
क्रिकेट

Ind W vs Aus W: 2 खराब मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता… विश्व कप में बढ़ती मुश्किलों के बीच हरमनप्रीत कौर का चौंकाने वाला बयान

Ind W vs Aus W Match Highlights
क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: एलिसा हीली के शतक से ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, वनडे वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार

Alyssa Healy
क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुईं चोटिल

Ellyse Perry
क्रिकेट

हां, अब ये ड्रामा करेगा…बाबर आजम की लाइव मैच में रमीज राजा ने की बेइज्जती!

Babar Azam
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.