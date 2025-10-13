भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच में हुई छक्कों की बारिश और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most sixes in a Womens World Cup Match: महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में रविवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एतिहासिक मुकाबला खेला गया। विश्‍व कप के इस 13वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 330 रन का विशाल स्‍कोर बोर्ड पर लगाया। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम ने भी जबरदस्‍त विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी की और महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। महिला वनडे विश्व कप के इतिहास को देखें तो तो इस मैच सबसे ज्‍यादा छक्कों के लिए याद किया जाएगा, क्‍योंकि इस मुकाबले में जितने छक्‍के लगे हैं, इससे पहले कभी इस मेगा इवेंट में नहीं लगे।