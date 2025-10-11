IND-W vs AUS-W Probable Playing 11: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में अब तक कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई जबकि एक मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की गेंदबाजी और खराब फील्डिंग हार की प्रमुख वजह रही है, जिसमें उसे सुधार की जरूरत है। उधर डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 3 मैच खेले हैं और 2 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबले का नतीजा बारिश के चलते नहीं निकला सका। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 5 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि शनिवार को श्रीलंका पर जीत के साथ इंग्लैंड 6 अंक लेकर टॉप पर है। वहीं भारत अभी 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है।