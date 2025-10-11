IND-W vs AUS-W Probable Playing 11: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीत से कम मंजूर नहीं, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
IND-W vs AUS-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का 13वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में 12 अक्टूबर को होने वाले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज करने पर होगी। भारतीय टीम को पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पर जीत के लिए भारतीय टीम को सही रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि एक और हार टूर्नामेंट में उसकी उम्मीदों को धूमिल कर सकता है।
भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में अब तक कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई जबकि एक मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की गेंदबाजी और खराब फील्डिंग हार की प्रमुख वजह रही है, जिसमें उसे सुधार की जरूरत है। उधर डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 3 मैच खेले हैं और 2 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबले का नतीजा बारिश के चलते नहीं निकला सका। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 5 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि शनिवार को श्रीलंका पर जीत के साथ इंग्लैंड 6 अंक लेकर टॉप पर है। वहीं भारत अभी 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शीर्ष बल्लेबाजों की फॉर्म चिंता का सबब बनी हुई है। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। क्रांति गौड़ अच्छी बॉलिंग कर रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दबाव नहीं झेल सकीं थी। ऐसे में खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यदि भारतीय टीम को जीत दर्ज करनी है तो उसे सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन करना होगा।
भारत- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।
एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शट।
Women's World Cup 2025