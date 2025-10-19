IND-W vs ENG-W: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की चौथी खिलाड़ी

IND-W vs ENG-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की ओपनर टैमी ब्यूमोंट को आउट कर ना सिर्फ भारत को पहली सफलता दिलाई बल्कि महिला वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट भी पूरे कर लिए।