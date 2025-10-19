Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs ENG-W: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की चौथी खिलाड़ी

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 19, 2025

India women

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI@X)

IND-W vs ENG-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की ओपनर टैमी ब्यूमोंट को आउट कर ना सिर्फ भारत को पहली सफलता दिलाई बल्कि महिला वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट भी पूरे कर लिए।

इसके साथ दीप्ति दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर बन गईं, जिन्होंने वनडे में 150 विकेट और 2000 रन बनाए हैं। उनसे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी, वेस्टइंडीज स्टेफनी टेलर और साउथ अफ्रीका की मरिजाने कैप ने हासिल की थी।

महिला वनडे में 2000 रन और 150 विकेट लेने वाली खिलाड़ी

खिलाड़ीटीमरनविकेट
एलिसे पेरीऑस्ट्रेलिया महिला4414166
स्टेफनी टेलरवेस्टइंडीज महिला5873155
मारिजाने कैपसाउथ अफ्रीका महिला3397172
दीप्ति शर्माभारत महिला2607153

महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय

दीप्ति शर्मा महिला वनडे क्रिकेट में 150 विकेट के साथ भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज बन गई हैं। उनसे पहले यह कमाल पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने किया था। झूलन ने 204 महिला वनडे मैच में 255 विकेट चटकाए थे।

खिलाड़ीमैचविकेट
झूलन गोस्वामी204 255
दीप्ति शर्मा 117 153
नीतू डेविड97141
नूशीन अल खदीर78100
राजेश्वरी गायकवाड़6499

यहां बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट चटकाए। भारत की 28 वर्षीय ऑलराउंडर ने इस मुकाबले में टैमी ब्यूमोंट, एमी जोंस, एलिस कैप्सी और एमा लम्ब को आउट किया।

ये भी पढ़ें

PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान करेगा क्लीन स्वीप या साउथ अफ्रीका बचाएगा अपनी लाज?
क्रिकेट
PAK vs SA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

19 Oct 2025 08:15 pm

Published on:

19 Oct 2025 08:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs ENG-W: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की चौथी खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हो जाएगी मुश्किल, अगर आज चेज नहीं हुआ 289 रन का लक्ष्य

INDW vs ENGW World Cup 2025
क्रिकेट

Mitchell Starc: क्या मिचेल स्टार्क ने सबसे तेज गेंद फेंक तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड? पर्थ में मची सनसनी  

Mitchell Starc
क्रिकेट

हर फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की रही है खराब शुरुआत, नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

IND vs AUS Shubman Gill
क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान करेगा क्लीन स्वीप या साउथ अफ्रीका बचाएगा अपनी लाज?

PAK vs SA
क्रिकेट

सीरीज के बीच में इस खिलाड़ी की हुई टीम में एंट्री, 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी वनडे

Nasum Ahmed
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.