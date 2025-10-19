PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान करेगा क्लीन स्वीप या साउथ अफ्रीका बचाएगा अपनी लाज?

PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में सोमवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, जिसमें मेजबान टीम जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 93 रन से जीत हासिल की थी। ऐसे में सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए साउथ अफ्रीका को अंतिम मुकाबला जीतना ही होगा।