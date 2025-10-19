IND-W vs ENG-W: महिला वनडे वर्ल्ड में भारत की लगातार तीसरी हार, सेमीफाइनल में हुई इंग्लैंड की एंट्री

IND-W vs ENG-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का बेहद रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। रोमांचक रहे इस मैच में भारतीय टीम को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। 289 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 14 रन बनाने थे। सिर्फ 9 रन बने और भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लगातार तीसरी हार है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं। हार के बाद भारत के लिए टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है।