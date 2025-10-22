Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs NZ-W Match Preview: भारतीय टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह या न्यूजीलैंड बिगाड़ेगी हरमनप्रीत एंड कंपनी का खेल?

IND-W vs NZ-W: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन टूर्नामेंट में लगातार तीन मैच में हार से उसके समीकरण बिगड़ गए हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 22, 2025

Indian Women Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)

India Women vs New Zealand Women, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप 2025 का 24वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जाने वाले इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से किया जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, अन्यथा भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। वहीं सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टीम पहले ही अंतिम-4 में जगह बना चुकी हैं।

न्यूजीलैंड से बेहतर स्थिति में भारत

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो दोनों टीमों के चार-चार अंक हैं, लेकिन टूर्नामेंट में लगातार तीन हार के बावजूद भारत नेट रन रेट के मामले में न्यूजीलैंड से बेहतर स्थिति में है। अगर भारत यह मैच जीतता है, तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। वहीं हार की स्थिति में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बांग्लादेश पर जीत दर्ज करनी होगी, साथ ही उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड से हार जाए।

IND-W vs NZ-W ODI : हेड टू हेड

महिला वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 57 मैच खेले गए हैं। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच खेल गए मुकाबलों में भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 34 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों पर नजर डालें तो भारत ने 3 और न्यूजीलैंड ने 2 मुकाबले जीते हैं।

नवी मुंबई का मौसम और पिच रिपोर्ट

नवी मुंबई में 23 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। ऐसे में यहां खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड मैच में बारिश खलल डाल सकता है, जिससे ओवरों में कटौती संभव है। नवी मुंबई की पिच पर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। इस पिच पर लक्ष्य का पीछा करना अच्छा फैसला साबित हो सकता है। ऐसे में यहां टॉस की अहमियत बढ़ जाती है।

दोनों स्क्वाड

भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव और उमा छेत्री।

न्यूजीलैंड- सोफी डिवाइन (कप्तान), इसाबेला गेज (विकेट कीपर), मैडी ग्रीन, पॉली इंगलिस (विकेट कीपर), बेला जेम्स, जॉर्जिया प्लिमर, सूजी बेट्स, ब्रुक हॉलिडे, अमेलिया केर, ईडन कार्सन, ब्री इलिंग, जेस केर, रोजमेरी मैयर, हन्ना रोवे और ली ताहुहु।

ये भी पढ़ें

SA W vs PAK W: साउथ अफ्रीका ने डीएलएस नियम से पाकिस्तान को 150 रन से रौंद विश्‍व कप से किया बाहर
क्रिकेट
SA W vs PAK W Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

22 Oct 2025 06:49 pm

Published on:

22 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs NZ-W Match Preview: भारतीय टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह या न्यूजीलैंड बिगाड़ेगी हरमनप्रीत एंड कंपनी का खेल?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

AUS-W vs ENG-W: टैमी ब्यूमोंट का अर्द्धशतक, क्या इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगी टॉप पर?

England Women cricket team
क्रिकेट

WPL 2026 को लेकर आई बड़ी खबर, इस तारीख को हो सकता है ऑक्शन

WPL
क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test: कगिसो रबाडा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 119 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड

Kagiso Rabada
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI Adelaide Weather Report: पर्थ की तरह क्या एडिलेड में भी बारिश बनेगी विलेन, जानें मौसम का हाल

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report
क्रिकेट

Ind vs Aus 2nd ODI Adelaide Pitch Report: दूसरे वनडे में होगी रनों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़े एडिलेड की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.