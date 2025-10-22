IND-W vs NZ-W Match Preview: भारतीय टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह या न्यूजीलैंड बिगाड़ेगी हरमनप्रीत एंड कंपनी का खेल?

India Women vs New Zealand Women, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप 2025 का 24वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जाने वाले इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से किया जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, अन्यथा भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। वहीं सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टीम पहले ही अंतिम-4 में जगह बना चुकी हैं।