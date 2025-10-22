IND-W vs NZ-W Match Preview: भारतीय टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह या न्यूजीलैंड बिगाड़ेगी हरमनप्रीत एंड कंपनी का खेल?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)
India Women vs New Zealand Women, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप 2025 का 24वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जाने वाले इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से किया जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, अन्यथा भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। वहीं सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टीम पहले ही अंतिम-4 में जगह बना चुकी हैं।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो दोनों टीमों के चार-चार अंक हैं, लेकिन टूर्नामेंट में लगातार तीन हार के बावजूद भारत नेट रन रेट के मामले में न्यूजीलैंड से बेहतर स्थिति में है। अगर भारत यह मैच जीतता है, तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। वहीं हार की स्थिति में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बांग्लादेश पर जीत दर्ज करनी होगी, साथ ही उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड से हार जाए।
महिला वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 57 मैच खेले गए हैं। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच खेल गए मुकाबलों में भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 34 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों पर नजर डालें तो भारत ने 3 और न्यूजीलैंड ने 2 मुकाबले जीते हैं।
नवी मुंबई में 23 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। ऐसे में यहां खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड मैच में बारिश खलल डाल सकता है, जिससे ओवरों में कटौती संभव है। नवी मुंबई की पिच पर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। इस पिच पर लक्ष्य का पीछा करना अच्छा फैसला साबित हो सकता है। ऐसे में यहां टॉस की अहमियत बढ़ जाती है।
भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव और उमा छेत्री।
न्यूजीलैंड- सोफी डिवाइन (कप्तान), इसाबेला गेज (विकेट कीपर), मैडी ग्रीन, पॉली इंगलिस (विकेट कीपर), बेला जेम्स, जॉर्जिया प्लिमर, सूजी बेट्स, ब्रुक हॉलिडे, अमेलिया केर, ईडन कार्सन, ब्री इलिंग, जेस केर, रोजमेरी मैयर, हन्ना रोवे और ली ताहुहु।
