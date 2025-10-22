Patrika LogoSwitch to English

SA W vs PAK W: साउथ अफ्रीका ने डीएलएस नियम से पाकिस्तान को 150 रन से रौंद विश्‍व कप से किया बाहर

SA W vs PAK W Match Highlights: महिला विश्‍व कप 2025 के 22वें मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्‍तान के खिलाफ 150 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस हार के साथ ही पाकिस्‍तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

SA W vs PAK W Match Highlights

SA W vs PAK W Match Highlights: कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को खेला गया मैच बारिश से प्रभावित रहा। महिला विश्‍व कप 2025 के इस 22वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान को 150 रन के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही अफ्रीकी टीम जहां पॉइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है तो टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीतने वाली पाकिस्‍तान की महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है।

साउथ अफ्रीका ने 40 ओवर में ठोक डाले 312 रन

मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से पहले मैच 40-40 ओवर का निश्चित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 312 रन बना डाले। दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका 5 के स्कोर पर ताजमिन ब्रिट्स के रूप में लगा। इसके बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की मजबूत साझेदारी की। लुस 59 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद चौथे विकेट के लिए वोल्वार्ड्ट ने मारिजेन कैप के साथ 64 रन की साझेदारी की।

लौरा ने खेली 90 रन की दमदार पारी

वोल्वार्ड्ट चौथे विकेट के रूप में 82 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं। मारिजेन कैप 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहीं। नादिने डे क्लार्क ने 16 गेंद पर 41 रन की पारी खेली। इन 4 पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 312 रन का विशाल स्‍कोर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल ने 8 ओवर में 63 रन देकर 3, नशरा संधु ने 8 ओवर में 45 रन देकर 3, और फातिमा सना ने 8 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लिए।

बारिश के चलते पाकिस्‍तान को मिला 20 ओवर में 234 का लक्ष्‍य

पाकिस्तान को 313 रन का लक्ष्य मिला था। पाकिस्तान की पारी भी बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित रही। डीएलएस नियम के तहत अंपायरों ने पाकिस्तान को 20 ओवर में 234 का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 7 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना सकी और मैच 150 रन के बड़े अंतर से हार गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजेन कैप ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पाकिस्तान आधिकारिक रूप से बाहर

इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका के 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक हैं। वहीं, पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे है और आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर भी हो गई है। पाकिस्तान अपने 6 मैचों में 4 मैच हारी है। 2 मैच बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गए। दोनों रद्द मैचों के चलते पाकिस्तान को 2 (1+1) अंक मिले हैं।

Women's World Cup 2025

