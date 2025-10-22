वोल्वार्ड्ट चौथे विकेट के रूप में 82 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं। मारिजेन कैप 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहीं। नादिने डे क्लार्क ने 16 गेंद पर 41 रन की पारी खेली। इन 4 पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 312 रन का विशाल स्‍कोर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल ने 8 ओवर में 63 रन देकर 3, नशरा संधु ने 8 ओवर में 45 रन देकर 3, और फातिमा सना ने 8 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लिए।