IND W vs PAK W: टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, इतनी बार 10 विकेट से खा चुका है मात

INDW vs PAKW Head to Head in ODI: भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे इतिहास में साल 2005 से अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया के ही नाम रहे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 05, 2025

भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे के आंकड़े (फोटो- IANS)

भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे के आंकड़े (फोटो- IANS)

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो में विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है। भले ही दोनों देशों के बीच मुकाबलों को 'हाई-वोल्टेज' कहा जाता है, लेकिन महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मामला एकतरफा ही रहा है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे इतिहास में साल 2005 से अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया के ही नाम रहे। दो बार भारत ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को पूरे 10 विकेट से शिकस्त दी है।

2 बार 10 विकेट से झेलनी पड़ी हार

विमेंस एशिया कप में 2 जनवरी 2006 को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला भारी पड़ गया। पाकिस्तानी टीम 47.5 ओवरों में महज 94 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की तरफ से देविका पल्शिकर ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि वर्षा राफेल ने 2 सफलताएं हासिल कीं। जवाब में कप्तान मिताली राज और रुमेली धर ने 17.3 ओवरों में भारत को आसान जीत दिला दी। मिताली ने 57 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जबकि रुमेली धर ने 48 गेंदों में 54 रन बनाए।

वूमेंस वर्ल्डकप 2009 में 7 मार्च को पाकिस्तान की टीम फिर 10 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया के बोराल में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। पाकिस्तानी टीम 29 ओवरों में सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से रुमेली धर ने 3 विकेट निकाले, जबकि अमिता शर्मा और प्रियंका रॉय को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में भारत की ओर से अनघा देशपांडे और अंजुम चोपड़ा ने 10 ओवरों में ही भारत को जीत दिला दी।

भारत बनाम पाकिस्तान वनडे का इतिहास

दोनों टीमों के बीच 30 दिसंबर 2005 को पहली बार वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 193 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद कराची के ही मैदान पर 2 जनवरी 2006 को भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा। दिसंबर 2006 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 रन और 103 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारत ने 5 मई 2008 को पाकिस्तान के खिलाफ 182 रन से जीत हासिल की, जिसके बाद 9 मई को एक बार फिर पाकिस्तान को 207 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

दोनों देशों के बीच साल 2009 में इकलौता मैच खेला गया। 7 मार्च को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा। 7 फरवरी 2013 को एक बार फिर दोनों देश विश्व कप मैच में आमने-सामने थे। एक बार फिर नतीजा वैसा ही रहा। इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। 19 फरवरी 2017 को वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भारत ने 165 गेंदें शेष रहते पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा। इसी साल 2 जुलाई को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 95 रन से हराया। 6 मार्च 2022 को माउंट माउंगानुई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में 107 रन से जीत दर्ज की।

