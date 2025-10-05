IND W vs PAK W: टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, इतनी बार 10 विकेट से खा चुका है मात

दोनों देशों के बीच साल 2009 में इकलौता मैच खेला गया। 7 मार्च को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा। 7 फरवरी 2013 को एक बार फिर दोनों देश विश्व कप मैच में आमने-सामने थे। एक बार फिर नतीजा वैसा ही रहा। इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। 19 फरवरी 2017 को वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भारत ने 165 गेंदें शेष रहते पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा। इसी साल 2 जुलाई को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 95 रन से हराया। 6 मार्च 2022 को माउंट माउंगानुई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में 107 रन से जीत दर्ज की।