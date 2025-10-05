Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs PAK-W: अजीब कारणों से रोकना पड़ा भारत-पाकिस्तान का मैच, खिलाड़ी हुई परेशान

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

IND-W vs PAK-W

भारत vs पाकिस्तान, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप (Photo Credit -Sky Sports Cricket@X)

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के लीग चरण का मुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की पारी के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को कीड़ों की वजह से संघर्ष करते देखा गया। खिलाड़ियों ने बीच-बीच में स्प्रे कर कीड़ों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मुश्किल कम नहीं हुई।

ऐसे में कीड़ों के लगातार बढ़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए फॉगिंग मशीन का सहारा लिया गया। इसके जरिए कीड़ों को भगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मैच 15 मिनट तक खेल प्रभावित रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा।

यह वाकया भारतीय पारी के 34वें ओवर के बाद हुआ, उस वक्त जेमिमा रोड्रिगेज 28 और दीप्ति शर्मा 2 रन बनाकर खेल रही थी। मैदानकर्मियों की ओर से कीड़ों को भगाने के लिए स्प्रे का छिड़काव किया गया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। फिलहाल ओवरों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।

आपको बता दें कि बारिश की वजह से कोलंबो में कीड़ों का आतंक बढ़ गया है। इससे खिलाड़ियों को मैदान पर परेशानी हो रही। दोनों टीमों खिलाड़ियों का ध्यान भटक रहा , जिसकी वजह से उन्हें खेलने में दिक्कत आ रही। ऐसे में खिलाडियों की परेशानियों को देखते हुए स्प्रे किया गया। स्प्रे के बावजूद कीड़े अब भी दिखाई दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

05 Oct 2025 07:03 pm

Published on:

05 Oct 2025 06:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs PAK-W: अजीब कारणों से रोकना पड़ा भारत-पाकिस्तान का मैच, खिलाड़ी हुई परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND-W vs PAK-W: ऋचा घोष की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया सम्मानजनक स्कोर

Richa Ghosh
क्रिकेट

IND-W vs PAK-W: टॉस के दौरान बड़ा ब्लंडर, मैच रेफरी ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, फैंस हो रहे आग बबूला

fatima sana
क्रिकेट

विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप का खिताब, रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से दी मात

𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚
क्रिकेट

IND W vs PAK W: भारत की ‘नो शेक हैंड’ नीति कायम, टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से बनाई दूरी

IND W vs PAK W
क्रिकेट

IND W vs PAK W: टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, इतनी बार 10 विकेट से खा चुका है मात

भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे के आंकड़े (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.