IND-W vs PAK-W: अजीब कारणों से रोकना पड़ा भारत-पाकिस्तान का मैच, खिलाड़ी हुई परेशान

भारत vs पाकिस्तान, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप (Photo Credit -Sky Sports Cricket@X)
IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के लीग चरण का मुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की पारी के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को कीड़ों की वजह से संघर्ष करते देखा गया। खिलाड़ियों ने बीच-बीच में स्प्रे कर कीड़ों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मुश्किल कम नहीं हुई।
ऐसे में कीड़ों के लगातार बढ़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए फॉगिंग मशीन का सहारा लिया गया। इसके जरिए कीड़ों को भगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मैच 15 मिनट तक खेल प्रभावित रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा।
यह वाकया भारतीय पारी के 34वें ओवर के बाद हुआ, उस वक्त जेमिमा रोड्रिगेज 28 और दीप्ति शर्मा 2 रन बनाकर खेल रही थी। मैदानकर्मियों की ओर से कीड़ों को भगाने के लिए स्प्रे का छिड़काव किया गया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। फिलहाल ओवरों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।
आपको बता दें कि बारिश की वजह से कोलंबो में कीड़ों का आतंक बढ़ गया है। इससे खिलाड़ियों को मैदान पर परेशानी हो रही। दोनों टीमों खिलाड़ियों का ध्यान भटक रहा , जिसकी वजह से उन्हें खेलने में दिक्कत आ रही। ऐसे में खिलाडियों की परेशानियों को देखते हुए स्प्रे किया गया। स्प्रे के बावजूद कीड़े अब भी दिखाई दे रहे हैं।
