IND-W vs PAK-W: अजीब कारणों से रोकना पड़ा भारत-पाकिस्तान का मैच, खिलाड़ी हुई परेशान

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के लीग चरण का मुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की पारी के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को कीड़ों की वजह से संघर्ष करते देखा गया। खिलाड़ियों ने बीच-बीच में स्प्रे कर कीड़ों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मुश्किल कम नहीं हुई।