IND-W vs PAK-W: मुनीबा अली के रन आउट पर मचा बवाल, अंपायर से उलझी पाकिस्तान की कप्तान

IND-W vs PAK-W: भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, जब मुनीबा अली रन आउट करार दिया गया।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

IND-W vs PAK-W

मुनीबा अली के रन आउट को लेकर अंपायर से बहस करती हुईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना (Photo Credit- X)

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025 : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लीग चरण में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को पहला झटका मुनीबा अली (Muneeba Ali) के तौर पर लगा, जोकि लापरवाही के चलते 6 के टीम स्कोर पर रन आउट हो गई। हालांकि उनके रन आउट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से काफी बवाल देखा गया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बाउंड्री के पास खड़े होकर अंपायर से बहस करते हुए नजर आईं।

दरअसल, पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने फेंकी, जिसे मुनीबा अली ने लेग साइड में खेलने का प्रयास किया। गेंद मुनीबा अली के पैड से टकराकर स्लिप में गई। इस दौरान मुनीबा अली क्रीज से थोड़ा आगे खड़ी होकर खेल रही थी। उन्होंने वापस बल्ला क्रीज में लाने में देरी कर दी और फील्डिंग कर रही भारत की दीप्ति शर्मा ने उन्हें रन आउट करने में देरी नहीं लगाई। थर्ड अंपायर ने जब रिप्ले देखा तो पता चला कि मुनीबा अली का बल्ला क्रीज में था लेकिन जब गेंद स्टंप्स से लगी तब उनका बैट हवा में था, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को रनआउट देने में देरी नहीं लगाई।

हालाकि जैसे ही मुनीबा अली को रनआउट करार दिया गया, वैसे ही पाकिस्तानी खेमे में हलचल दिखाई दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाप अंपायर के निर्णय से खुश नहीं दिखा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की कप्तान सना फातिमा ने बाउंड्री लाइन पर आकर मुनीबा अली को मैदान के अंदर रुकने का इशारा किया और चौथे अंपायर से बहस करती हुई दिखाई दी। हालांकि उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्हें थर्ड अंपायर के फैसले को स्वीकार करना पड़ा।

