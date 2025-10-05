IND-W vs PAK-W: मुनीबा अली के रन आउट पर मचा बवाल, अंपायर से उलझी पाकिस्तान की कप्तान

IND-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025 : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लीग चरण में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को पहला झटका मुनीबा अली (Muneeba Ali) के तौर पर लगा, जोकि लापरवाही के चलते 6 के टीम स्कोर पर रन आउट हो गई। हालांकि उनके रन आउट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से काफी बवाल देखा गया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बाउंड्री के पास खड़े होकर अंपायर से बहस करते हुए नजर आईं।