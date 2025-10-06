Patrika LogoSwitch to English

भारत से हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

IND W vs PAK W Match Highlights: भारत से महिला वर्ल्‍ड कप में मिली हार के बाद पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना ने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया। उन्‍होंने कहा कि अगर हम उन्‍हें 200 रनों पर समेटते तो अच्‍छा रहता।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 06, 2025

IND W vs PAK W Match Highlights

पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान फातिमा सना। (फोटो सोर्स: IANS)

IND W vs PAK W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ 88 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 43 ओवर में महज 159 रनों पर ढेर हो गई। भारत के हाथों मिली इस करारी हार के लिए पाकिस्‍तान की कप्‍तान ने अपने गेंदबाजों को ज्‍यादा दोषी ठहराया। उन्‍होंने कहा कि हमने डेथ ओवर्स में ज्‍यादा रन गंवाए।

'अगर हम उन्हें 200 के अंदर रोक लेते तो...'

पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने मैच के बाद कहा कि पावरप्ले में हमने काफी रन दिए। डेथ ओवरों में भी हमने कुछ अतिरिक्त रन गंवाए। जब मैंने गेंदबाजी की तो लगा कि गेंद सीम कर रही है। डैनी (डायना बेग) सीम और स्विंग को लेकर थोड़ी उलझन में थीं। मैं उन्हें लगातार बता रही थी। मुझे लगता है कि अगले मैच में वह ठीक रहेंगी। अगर हम उन्हें 200 के अंदर रोक लेते तो यह हमारे लिए अच्छा स्कोर होता। 

'आज की बल्लेबाजी अच्छी थी'

उन्‍होंने आगे कहा कि मेरा अब भी मानना है कि आज की बल्लेबाजी अच्छी थी, क्योंकि वे शीर्ष पांच में पूरी तरह से बल्लेबाज़ हैं। उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। बस खुद को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि बल्लेबाजी में हमें लंबी साझेदारियों की ज़रूरत होती है। परिस्थितियों का आकलन करना होगा और उसके अनुसार ढलना होगा। वहीं, उन्‍होंने सिदरा अमीन की तारीफ करते हुए कहा कि वह हमारी टीम की मुख्य खिलाड़ी हैं और बहुत मेहनती हैं।

क्रांति ने वाकई अच्छी गेंदबाजी की- हरमनप्रीत कौर

वहीं, भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि बहुत खुशी हुई, हम सभी के लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे यकीन है कि घर पर भी सभी खुश होंगे। हमारी गेंदबाजी शानदार रही। क्रांति ने वाकई अच्छी गेंदबाजी की, वह लाजवाब थी और रेणुका ने उसे सफलता दिलाने में मदद की। हमने कई मौके बनाए, दुर्भाग्य से हमने उन्हें गंवा दिया, लेकिन अंत में जब आप जीतते हैं तो आपको खुशी होती है। 

'बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी पिच'

उन्‍होंने कहा कि यह बल्लेबाजी के लिए आसान पिच नहीं थी, हम लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम कितने रन बना सकते हैं। बारिश हो रही थी और पिच पर पकड़ थी। हम विकेट बचाए रखना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात विकेट बचाए रखना था, ऋचा ने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की और हमें महत्वपूर्ण 30 रन दिए। (सुधार के क्षेत्रों पर) कई क्षेत्र हैं, लेकिन हम जीत से खुश हैं, बस उसी लय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम भारत वापस जा रहे हैं, हम जानते हैं कि वहां की पिचें कैसी होती हैं।

Women's World Cup 2025

Published on:

06 Oct 2025 07:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत से हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

