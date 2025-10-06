भारत से हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

IND W vs PAK W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ 88 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 43 ओवर में महज 159 रनों पर ढेर हो गई। भारत के हाथों मिली इस करारी हार के लिए पाकिस्‍तान की कप्‍तान ने अपने गेंदबाजों को ज्‍यादा दोषी ठहराया। उन्‍होंने कहा कि हमने डेथ ओवर्स में ज्‍यादा रन गंवाए।