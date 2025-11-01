IND W vs SA W CWC 2025 Final Free Live Telecast: भारत बनाम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए विशेष इंतजाम, इस चैनल पर फ्री देखें लाइव मैच

IND W vs SA W CWC 2025 Final Free Live Telecast: वर्ल्ड कप 2025 फाइनल से पहले फोटो सेशन के दौरान भारत और साउथ अफ्रीका की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
India W vs South Africa W CWC Final 2025 Free Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार 2 नवंबर नवी मुंबई की डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले 2.30 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगी और अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन भी घोषित करेंगी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम इंडिया और लौरा वोल्वार्ड्ट की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका दोनों ही टीम नजरें ट्रॉफी का सूखा खत्म करने पर होगी। ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मैच का घर बैठे फ्री लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग चरण मुकाबलों का लाइव प्रसारण अभी तक आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर ही देख पा रहे थे, लेकिन भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने फाइनल मुकाबले के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण इसके लिए आपको डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर जाना होगा।
वहीं, भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला विश्व कप 2025 के फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉस्टार ऐप पर भी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है।
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देयोल, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, शैफाली वर्मा और अरुंधति रेड्डी।
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), नादिन डी क्लार्क, मैरिजेन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शांगसे।
