IND W vs SA W CWC 2025 Final Free Live Telecast: भारत बनाम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए विशेष इंतजाम, इस चैनल पर फ्री देखें लाइव मैच

India W vs South Africa W CWC Final 2025 Free Live Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार 2 नवंबर नवी मुंबई की डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले 2.30 बजे दोनों टीमों की कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगी और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन भी घोषित करेंगी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया और लौरा वोल्वार्ड्ट की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका दोनों ही टीम नजरें ट्रॉफी का सूखा खत्म करने पर होगी। ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मैच का घर बैठे फ्री लाइव टेलीकास्‍ट भी देख सकते हैं।