राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का ऐलान, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी समेत इनको मिली जगह

India A squad announced: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने राइजिंग स्‍टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कप्‍तानी जितेश शर्मा को सौंपी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 04, 2025

India A squad announced

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)

India A squad announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। घोषित टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है तो वहीं, नमन धीर को उनका डिप्‍टी बनाया गया है। इस टूर्नामेंट में प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी भी नजर आएंगे।

भारत बनाम पाकिस्तान मैच 16 नवंबर को

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए की टीम को ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप चरण में भारतीय टीम अपने टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से भिड़ंत रविवार 16 नवंबर को होगी। इस क्रिकेट मुकाबले में एक बार फिर देखने वाली बात होगी कि मैच के दौरान हाथ मिलते हैं या नहीं।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार व्यशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेट कीपर), सुयश शर्मा।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद।

राइजिंग स्‍टार एशिया कप में भारत का शेड्यूल
मैच नंबरदिनतारीखबनाममैच
1शुक्रवार14 नवंबरयूएईग्रुब बी लीग
2रविवार16 नवंबरपाकिस्‍तान एग्रुब बी लीग
3मंगलवार18 नवंबरओमानग्रुब बी लीग
4शुक्रवार21 नवंबर-सेमीफाइनल-1
5शुक्रवार21 नवंबर-सेमीफाइनल-2
6रविवार23 नवंबर-फाइनल

