राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का ऐलान, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी समेत इनको मिली जगह

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
India A squad announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। घोषित टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है तो वहीं, नमन धीर को उनका डिप्टी बनाया गया है। इस टूर्नामेंट में प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी भी नजर आएंगे।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए की टीम को ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप चरण में भारतीय टीम अपने टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत रविवार 16 नवंबर को होगी। इस क्रिकेट मुकाबले में एक बार फिर देखने वाली बात होगी कि मैच के दौरान हाथ मिलते हैं या नहीं।
प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार व्यशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेट कीपर), सुयश शर्मा।
स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद।
|राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत का शेड्यूल
|मैच नंबर
|दिन
|तारीख
|बनाम
|मैच
|1
|शुक्रवार
|14 नवंबर
|यूएई
|ग्रुब बी लीग
|2
|रविवार
|16 नवंबर
|पाकिस्तान ए
|ग्रुब बी लीग
|3
|मंगलवार
|18 नवंबर
|ओमान
|ग्रुब बी लीग
|4
|शुक्रवार
|21 नवंबर
|-
|सेमीफाइनल-1
|5
|शुक्रवार
|21 नवंबर
|-
|सेमीफाइनल-2
|6
|रविवार
|23 नवंबर
|-
|फाइनल
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग