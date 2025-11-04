राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का ऐलान, प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी समेत इनको मिली जगह

India A squad announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। घोषित टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है तो वहीं, नमन धीर को उनका डिप्‍टी बनाया गया है। इस टूर्नामेंट में प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी भी नजर आएंगे।